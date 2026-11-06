中間選挙の波紋　注視すべき米政治の行方【社説】

米中間選挙で、与党・共和党は上下両院で過半数を大幅に下回る大敗を喫した。トランプ政権は発足から２年で厳しい審判を受けたことになる。

ワシントンD.C.の連邦議会議事堂周辺にある民主党下院選挙委員会（DCCC）本部で、記者会見を行う民主党下院院内総務のハキーム・ジェフリーズ氏（中央）。民主党は中間選挙で歴史的な勝利を収め、下院・上院の双方で主導権を握った。（EPA時事）

民主左傾化への懸念

トランプ大統領は２０２４年大統領選で、インフレ抑制や戦争を起こさないことを約束した。だが、イラン戦争の長期化はその期待を裏切る形となり、政権が国民の暮らしよりも対外問題を優先しているとの見方を強めた。

中間選挙を前に、トランプ氏は共和党が上下両院で過半数を維持した場合、すべての成人米国市民に５０００㌦を支給すると表明した。しかし、こうした場当たり的な対応は、有権者の不信を深めた可能性がある。

これに対し、大勝した民主党も、反トランプ感情の追い風に乗って勝利した面は否めず、経済や移民問題で明確な代案を示し、有権者の広い共感を得たとは言い難い。

選挙では、経済への不安を背景に米民主社会主義者（ＤＳＡ）をはじめとする急進左派が大きく躍進した。ＤＳＡは、大企業の公的所有化や警察・刑務所制度の最終的な廃止に加え、上院の廃止や大統領・最高裁の権限縮小など、米国の憲政秩序そのものの再編を掲げている。こうした勢力の伸長は、米国の将来に大きな不確実性をもたらしている。

民主党が急進左派に引きずられる形でさらに左傾化し、トランプ政権に対する議会調査に終始する一方で、国民が経済改善を実感できなければ、その反動は小さくない。２年後の大統領選や議会選挙で逆風へと転じる可能性も十分にある。

共和党内では２年後を見据えた動きが活発化している。バンス副大統領はイラン戦争が中間選挙の敗因だったと指摘し、「米国第一」の徹底を主張。一方、24年の大統領選でトランプ氏と候補指名を争ったニッキー・ヘイリー氏は伝統的保守への回帰を主張している。

トランプ氏は「レームダック（死に体）」と評され、今後は閣僚人事の指名承認や予算編成などを巡って民主党との交渉を余儀なくされる。それでも外交権限や拒否権を握っており、その影響力が直ちに失われるわけではない。

トランプ氏はこれまでも外交や関税など多くの政策を大統領権限によって実行してきた。中間選挙後も、これまでの路線を大きく修正する兆候は見られない。対外政策においては、特に残りの２年間で、イラン攻撃やウクライナ侵攻を終結させることが最大の課題だ。その成否は、28年大統領選にも大きな影響を与えるだろう。

日本外交に対する影響

日本にも、トランプ政権後半の外交運営は大きな影響をもたらす。高市早苗首相は、「これからも日米関係を強化すべく、トランプ大統領とも協力していきたい」と述べた。レームダック化した大統領は、しばしば歴史に名を残すために「レガシー（政治的遺産）づくり」に走る。日本としては、北朝鮮や中国を巡る問題で拙速な妥協が行われないよう、これまで以上に緊密な意思疎通を図る必要がある。