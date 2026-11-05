同志社理事長会見　八田氏に総長の資格あるか【社説】

１５０年の伝統を誇る同志社ブランドを傷つけた記者会見だった。左傾化したキリスト教思想がガバナンス不全の根底にあるのは間違いない。それを放置してきた理事長に総長職を続ける資格があるのか、自ら問いただすべきだ。

辺野古沖での小型船転覆事故について記者会見し、頭を下げる学校法人同志社の八田英二理事長（左）＝３０日、京都市下京区（時事）

抗議船転覆後初めて

学校法人同志社の八田英二理事長の会見は、沖縄県名護市辺野古沖で米軍基地移設に反対する抗議船２隻が転覆し、同志社国際高校の女子生徒ら２人が死亡した事故後初めてだった。７カ月半も沈黙していたのだ。

八田氏は「責任を重く受け止める」「心よりおわびする」と何度も語ったが、会見は約５時間続いた。報道陣の前で説明するのが遅くなった理由、危険な活動を行う抗議船に下見もせず生徒を乗せた背景について問われても、経緯説明を繰り返すだけだった。教員が安全管理意識をなぜ持たなかったのか、左翼団体「ヘリ基地反対協議会」が運航する抗議船に生徒を乗せるという偏向教育がなぜ続いたのか。これらへの回答は避けた。

会見後、生徒の遺族は「言いようのない違和感を覚えた」とコメントを発表。関芳弘文部科学相も遺族に誠実に対応し「社会に対する説明責任を十分に果たすべきだ」と求めた。わが国有数の学校法人が時間をかけて準備してきた会見で説明不足だったのは、組織風土が内向きで一般常識から乖離（かいり）しているからだと言わざるを得ない。

会見が長引いた要因は二つあった。一つは、八田氏が改善計画の検討・着手に見通しがついた段階で理事長職を辞任するものの、総長職には留（とど）まる意向を示したことだ。もう一つは、教育の中立性を逸脱する「平和学習」が続けられたことについての説明が不十分だったことだ。

教育・学術分野を統括する総長を兼務する八田氏は、教育の中立性に責任を持つ立場だ。文科省は５月、同志社国際高の辺野古での「平和学習」が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると認定した。しかし会見で同氏は答えをはぐらかし、記者から詰め寄られてようやく「中立性に問題があった」と答えた。法人は10月、第三者による「教育の中立性及び適切性に関する検討委員会」を立ち上げたが、それとは別に、同氏は教育分野の責任者としての認識を自ら示すべきだったのではないか。

左傾化が著しい日本基督教団と同志社との関わりを問われても「組織的に無関係」と答えるのみ。しかし、同志社大学神学部は教団の認可神学校で、教団の牧師になっている卒業生は多い。大学学長をはじめ法人運営の学校にも教団牧師が少なくない。事故で死亡した抗議船の船長もそうだった。人のつながりは思想の共有でもある。組織は別と強調して済む話ではない。

出処進退は良心の発露

10年近く理事長・総長を務めながら、教育の左傾化やガバナンス不全を起こす組織風土を放置してきた八田氏が、総長として教育を改革できるのか。同志社創立者の新島襄はキリスト教に基づく良心教育を掲げ、これが建学の精神となっている。出処進退は自らの良心の発露であることを思い起こすべきだ。