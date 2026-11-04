中国５中総会　繰り返す共産党腐敗と粛清【社説】

中国共産党は重要会議である「第20期中央委員会第５回総会（５中総会）」で、厳格な党内統治と「反腐敗闘争」の継続を打ち出し、幹部33人の党籍剥奪を承認した。習近平総書記（国家主席）の後継候補は依然として浮上せず、来年予定される党大会での４期目続投を見据えた動きとみられる。「反腐敗」を掲げて締め付けを強める独裁的権力の下で、共産党一党支配体制がさらに強化されることには警戒が必要だ。

２３日、中国・北京の人民大会堂で記者団の前に立つ中国共産党の新たな最高指導部。左から習近平総書記（国家主席）、李希、蔡奇、趙楽際、李強、王滬寧、丁薛祥の各氏（時事）

習氏は４期目を視野に

そもそも中国共産党は腐敗体質から抜け出せていないのではないか。２０１２年の習指導部発足当初に始まった大規模な汚職追放運動は、政敵を排除する権力闘争との見方もあった。しかし、14年に及ぶ長期政権の間に習氏自身が抜擢（ばってき）してきた幹部ら33人が今回、党籍剥奪の処分を受けた。

この中には、習氏の親友で軍制服組トップの中央軍事委員会副主席だった張又侠氏も含まれる。総会後に公表されたコミュニケは、習氏を「核心」とする党中央の指導が一時的に「弱体化、形骸化、希薄化」し、管理や統治も「厳格かつ着実に行われなかった」と認めた。その上で、党内には「一部の驚くべき問題」が存在し深刻な現実に直面していると総括している。

習氏は共産党による国家統治を徹底して進めており、政府、軍、企業などあらゆる組織での昇進には党員であることが事実上の前提となっている。その党籍を剥奪するという処分は、単なる懲戒措置ではなく政治的な粛清の意味合いを帯びる。

コミュニケは、党内に蔓延（まんえん）する腐敗を統治上の重大な障害とも位置付けている。そのため今回の大量処分は、党の刷新イメージを内外にアピールする狙いもあるとみられる。

しかし、４期目を視野に絶対的権力を掌握した習体制は、むしろ「権力は腐敗する傾向がある。絶対的権力は絶対的に腐敗する」との英歴史家ジョン・アクトンの警句を実証しているのではないか。どの国でも有為な人材が目指すのは、出世や高収入への道だ。今日の中国共産党は、かつて標榜（ひょうぼう）した「労働者の党」というよりもエリートたちの成功への登竜門になっている。

閉鎖的な党組織においては、人事や昇進が恣意（しい）的な判断に左右される余地を否定できない。加えて、党の指導は行政や各種許認可権にも及び、汚職が生じやすい構造を内包している。規律違反を理由とする党籍剥奪についても、具体的な証拠や調査内容が十分に公開されているとは言い難い。こうした不透明さが残る限り、党内腐敗は繰り返されるだろう。

懸念される独善的路線

民主主義国家では、世論や選挙を通じて政治家の不正を正し、政権交代による刷新の機会が確保されている。一方、中国には自由で競争的な選挙制度が存在しない。

長期化する習体制の下で、腐敗と反腐敗を繰り返す党内矛盾が深まれば、習氏への忠誠や思想学習の強化が一層徹底されるだろう。その結果、中国が民主主義諸国と協調し難い独善的な路線を強めることが懸念される。