児童虐待防止月間　家族の絆回復に舵を切れ【社説】

11月は「児童虐待防止推進月間」だ。自分を守ってくれるはずの親から有形無形の暴力を受け、深い心の傷を抱える子供たちが大勢いる。命が奪われることもある。他人事（ひとごと）と捉えず、次世代を守る決意を新たにしたい。



子育て世代が孤立化

今年の標語は「１８９（いちはやく） 気づいたあなたに できること」。１８９は児童相談所（児相）の虐待対応ダイヤルだ。この番号を国民に周知させるとともに、虐待の兆候に気付いたら当事者意識を持って相談してほしい、というメッセージが込められている。

この月間は２００４年から始まった。その４年前の00年11月に児童虐待防止法が施行されたことから、毎年11月が広報・啓発のための１カ月とされた。太陽のように明るい未来をイメージする「オレンジリボン」をシンボルに、国、自治体、民間団体が虐待をなくすキャンペーンを繰り広げている。３日には、中央行事として岐阜市で全国フォーラムが行われた。

だが、今年で23回を数えるのに、虐待は悪化の一途をたどっている。04年度、全国の児相が対応した虐待相談件数は約３万３４００件だった。24年度にはこれが約22万３７００件になった。20年で６・７倍になった計算だ。被害に遭った子供たちの心の傷が癒え明るさを取り戻すことを願う。

虐待は昔からあった。相談件数の激増は、防止法の施行で虐待に対する国民の意識が変わり積極的に通報するようになったからだ、と言われることがある。それもあるだろうが、身体的・心理的・性的虐待、そしてネグレクト（育児放棄）があまりにも多い。

命が危険にさらされる深刻な事案も増え、一時保護施設が定員超過状態だ。この現実に対する国民の危機意識は高いとは言えまい。

対応する児童福祉司を増やし、児相と警察・学校・病院との連携強化が進むのに、虐待が減る兆しが全く見えないのは、国の対応が事後対策、つまり後手に回っているからだ。これを繰り返すだけでは、深刻なケースを抑制することはできても予防にはつながらない。

虐待の根は深く、経済的困窮や夫婦関係などさまざまな要因が重なって起きるが、最も大きな要因は子育て世代の孤立化だと言われ続けてきた。親族や地域と交流がないまま出産・子育てを行う夫婦が多くなったのだ。戦後社会で核家族化と個人主義が行き過ぎた弊害である。

従って長期的観点に立った防止策は、この社会構造を見直し、個人と家族、家族と地域との絆を取り戻すことを基本的な考え方とすることである。そうでなければ、いくら１８９を周知させても、他の家庭の子育てに関心を持つ人は増えない。

子供守る社会の再構築を

国や自治体は妊娠期からの支援を進めるなど、未然防止にも力を入れ始めているが、不十分である。

こども家庭庁を中心にこれまでの対応を検証した上で、民間の力を借りながら、子供が守られる社会を再構築するための啓発に取り組む必要がある。