憲法公布80年　国家守り繁栄させる議論を【社説】

日本国憲法が１９４６年11月３日に公布されてから80年が経過した。敗戦から間もなく、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原則として掲げ、新たな国家の出発を宣言した。基本的人権を包括的に保障する規定は、制定当時は画期的だった。その理念は戦後日本の歩みを支えてきた重要な柱であり、その意義を軽視してはならない。

１９４６年１１月３日に公布された日本国憲法の公布原本（御署名原本）。右端が昭和天皇の御名、御璽＝２０１７年４月、東京都千代田区の国立公文書館（時事）

時勢に合わせて改正せよ

憲法を制定して以来、一言一句変えていない国は世界でも珍しい。憲法は、先の大戦による敗戦後、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）が骨格を作ったものであり、当時の日本人には修正の余地がなかったという経緯は踏まえておきたい。80年という歳月の間に、国際社会も日本を取り巻く安全保障環境も大きく変化した。時勢に合わせ、改正していく必要がある。

憲法９条に代表される平和主義では国民の安心安全な暮らしを保障できない。しかも、過去に経験したことのないような自然災害にも見舞われており、有事や災害への対応を憲法に明記すべきだ。２日に防災庁が発足したことは、改憲議論が進むきっかけになり得る。

災害で選挙の実施が困難になった場合の国会議員の任期延長や、国会機能が維持できない際の対応など、統治機能をどう確保するかが課題だ。「緊急事態条項」の議論は待ったなしの状況にある。与党が過半数割れしている参院では、現行憲法の「緊急集会」で対応できるとの慎重論が根強い。非常時にも民主主義を守り、国民生活を支える仕組みを整えなければならない。

緊急事態条項を盛り込むことが難しければ、与党が９条改正案で折り合うシナリオもあり得る。自民党は自衛隊の明記を主張している。日本維新の会は「戦力の不保持」を定めた９条２項の削除を含む見直しまで踏み込んでいる。自民には改憲に後ろ向きな議員もいるため、政治改革のエンジン役を自負する維新の存在は頼もしい。

ただ、改憲のプロセスは簡単ではない。改正原案を作成し、提出する。その後、衆参各院で３分の２以上の賛成による発議を経て、国民投票で過半数の賛成を得なければならない。

高市早苗首相は今国会の所信表明演説で、憲法審査会における党派を超えた議論に期待を示したが、具体的な中身に言及しなかった。幅広い合意なしには発議できないことを踏まえた慎重な発言であることは理解できる。一方で高市首相は、歴代首相の中でも改憲に積極的である。２月の衆院選で、自民、維新、国民民主党、参政党など「改憲勢力」の議席数は発議に必要な３分の２を上回った。首相は４月、来年２月の自民党大会までに発議のめどを付けたいとの考えを示している。公約実現に向けて最大限努力してほしい。

与野党で丁寧な協議を

高市政権発足以来、政府・与党は政策ごとに異なる野党と協力し、複数の法案を成立させている。今は与野党がどんな項目で折り合えるかが焦点だ。

国会議員は、国家を守り繁栄させていく責任があることを自覚し、丁寧な改憲議論に取り組んでほしい。