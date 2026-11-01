防災庁発足　防災立国への大きな一歩に【社説】

大規模災害の発生や災害の激甚化が懸念される中、災害対応の司令塔的な機能を担う防災庁がきょう発足する。世界有数の災害大国であるわが国にとって、防災立国実現への大きな一歩となることを期待したい。

防災庁のロゴマークを発表する細野豪志防災担当相＝２５日、東京都千代田区（時事）

担当相が「緊急要請」も

これまで国は内閣府防災担当をはじめ、関係省庁が連携を取りながら災害に対応してきた。しかし、実際の災害現場では警察や自衛隊、消防などがそれぞれで動いていた。初動の迅速化や情報の一元化の必要性も考えれば、国の指揮命令系統の明確化・強化・一貫性は不可欠だ。

だからこそ防災庁が「本番」で司令塔としての役割を果たせるよう、地震や風水害などさまざまな大規模災害のシミュレーションを積み重ね、いざというときに関係各所が混乱なく連携を取れるよう、しっかりと備えてもらいたい。南海トラフ地震と日本海溝・千島海溝地震への対応に向け、地方機関の「防災局」も２０２８年度までに少なくとも２カ所に設置する方針だ。

地域間で防災意識や対策にばらつきがある点は、災害に強い国づくりを進める上で課題の一つだ。各地域での災害リスクの洗い出しや防災計画の立案、人材育成も防災庁に期待されているが、まずは自治体が当事者意識を持たなければならない。

今年７月の熊本地震では、ドローンによる被害の確認や快適とは言い難い避難所の様子がクローズアップされた。しかし優れた技術や防災グッズがあっても、国からの支援にはタイムラグが発生する。物資の供給や帰宅困難者対策などで民間団体や近隣地域と非常時の際の協定を結ぶなど、自治体側で事前にできることも少なくないはずだ。

細野豪志防災担当相は防災庁設置に合わせ、国民への「緊急要請」として３日～１週間分の水や食料、携帯トイレの備蓄を求める考えを表明した。これについてインターネット上では「公助もせず何のための防災庁か」といった声が上がっている。

だが、災害対応で「自助、共助、公助」は欠かしてはならない３要素だ。昨年、内閣府が公表した「防災に関する世論調査」の結果によると、家庭で３日分以上の備蓄をしている品目は「飲料水」が69・８％、「食料品」は59・７％だったが、「携帯トイレ・簡易トイレ」は27・５％にとどまっていた。啓発のための情報発信は当然だろう。

被災時には、必要な物資が十分に行き届かない恐れもある。食物アレルギー対応食品や生理用品など手元に必ず置いておきたいものは、普段から多めに買っておくことも検討すべきだ。ただ備蓄を呼び掛ける意図は理解できるものの、実行に移す国民が増えるのかは不透明だ。防災庁にはさまざまなかたちで、国民が備蓄に取り組みやすくなる工夫を検討してもらいたい。

緊急事態条項の創設も

防災庁発足を機に、災害のみならず、有事や感染症のパンデミック（世界的大流行）なども想定した憲法の緊急事態条項創設についても議論を加速させるべきだ。いかなる非常時でも国民の命を守れるよう、現状に合わせた憲法の見直しを疎（おろそ）かにしてはならない。