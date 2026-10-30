オンカロ操業認可　最終処分地選定へ教訓得よ【社説】

フィンランド政府が、南西部オルキルオト島の地下に造られた核廃棄物最終処分場「オンカロ」の操業を許可した。原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の世界初の最終処分場となる。日本でも最終処分地の選定を急ぎたい。

フィンランド南西部のエウラヨキにある「オンカロ」核廃棄物処分場において、使用済み核燃料の恒久的な処分場の一部となるトンネルの様子（AFP時事）

６５００㌧相当を保管

処分対象は、国内で稼働中の原発で発生した核のごみ。銅製と鋳鉄製の容器（キャニスター）で二重に密封した後、粘土で覆い、地下約４３０㍍の縦穴に埋めて隔離する。操業後は年最大60個のキャニスターを搬入。約１００年間稼働し、最大６５００㌧相当の核のごみを保管・処分できる。全ての搬入が終わった段階で封鎖され、隔離期間は10万年以上とされる。オルキルオト島は約19億年前に形成された安定した岩盤の上にあり、地震が起きるリスクは極めて低いという。

オンカロの運営を担うポシバ社は「（政府の）許可は原子力発電で最も重要な未解決問題を解消するものだ」と歓迎するコメントを出した。原発の持続的活用にはオンカロのような核のごみの最終処分場が欠かせない。

日本では、茨城県常陸大宮市の鈴木定幸市長が９月末、最終処分地選定に向けた第１段階である文献調査の受け入れを表明した。調査が実施されれば北海道寿都町、神恵内村、佐賀県玄海町、東京都小笠原村の南鳥島に続き全国５例目で、本州では初めてだ。鈴木氏は核のごみの最終処分について「喫緊の国家的課題である。その国策に貢献するのは一自治体として大きな意義がある」と強調した。

文献調査後には地元の知事や市町村長の同意を得て、ボーリング調査などを行う概要調査、地下に施設を造る精密調査へと進み、３段階で計20年程度かかる。寿都町と神恵内村では既に文献調査が終了しているが、北海道の鈴木直道知事は概要調査に反対の姿勢を示している。

国は使用済み核燃料を再利用する「核燃料サイクル」の確立を目指している。世界の石油埋蔵量の約半分が政情の不安定な中東に集中しているのに対し、原発の燃料であるウランは政情の安定したオーストラリアやカナダが主要な産地だ。燃料の再処理で取り出したプルトニウムとウランを再利用できれば、日本のエネルギー安全保障の強化につながる。

ただ日本原燃が青森県六ケ所村で建設中の再処理工場は、当初は１９９７年に完成予定だったが、相次ぐトラブルなどで完成時期を27回延期している。このため、各原発では使用済み燃料の貯蔵量が増え続けている。再処理を行えば、その後に残る核のごみの体積を小さくし、有害度を低減することもできる。日本原燃は再処理工場の完成を急がなければならない。

住民の理解を広げよ

オルキルオト島が属するエウラヨキ町では、事業者が情報提供を重視し、オープンで透明性の高い対話をしてきたことが、住民との信頼関係構築につながったという。国は最終処分地の候補地を10カ所程度まで増やしたい考えだ。住民の理解を広げていく上で、オンカロの事例から教訓を得る必要がある。