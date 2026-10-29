日独首脳会談　防衛協力の拡大を進めよ【社説】

高市早苗首相が、来日したドイツのメルツ首相と会談し、覇権主義的な行動を強める中国や、ウクライナ侵略を続けるロシアの動向について協議した。

中露の脅威に対抗するため、日独は防衛協力の拡大を進めるべきだ。

2026年10月28日、日本の首相官邸にて、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相（左）と日本の高市早苗首相が共同記者会見に臨んだ。

ＡＩ巡る対話の枠組みも

両首脳は共同声明を発表したほか、人工知能（ＡＩ）など先端科学技術協力と経済安全保障に関する首脳宣言をまとめた。メルツ氏は台湾海峡での緊張の高まりに懸念を示した上で「国連憲章の武力行使禁止原則が適用される」として関係国・地域に慎重な行動を求めた。

欧州では、ロシアによるウクライナ侵略と占領地の一方的併合という現実を前に「台湾有事」への懸念が拡大。中国の覇権主義的な動きに警戒を強めている。高市首相は「欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分だ」と強調した。

２０２１年11月と24年８月にはドイツ海軍の艦船が日本に寄港したほか、今月は日米共同統合演習「キーン・ソード」にドイツ軍が初参加するなど、ドイツはインド太平洋への安保関与を強化している。安保協力を巡り、メルツ氏は「戦闘機製造で協力の可能性を検討したい」として、日英伊３カ国による「グローバル戦闘航空プログラム（ＧＣＡＰ）」に参画する意欲を表明した。防衛協力を着実に強化する必要がある。

両首脳はまた、中国による重要鉱物や半導体の輸出規制を念頭に、戦略物資のサプライチェーン（供給網）強化で一致。共同声明では「自由で公正な経済秩序」の重要性を訴えた。

ＡＩに関しては、両国の民間企業を巻き込んだ共同研究開発や安全性向上を巡る協力強化に向け、「ＡＩハイレベル対話」の創設で合意。日本企業を狙った不正アクセスでは、中国系のＡＩが悪用された。こうした脅威を踏まえ、サイバー協力を強化する方針でも一致した。

メルツ氏は今年２月、中国を訪問して習近平国家主席と会談した。トランプ米政権が「米国第一」の外交政策を進める中、欧州の主要同盟国との関係は亀裂が深まっている。メルツ氏は中国への依存度を下げる「デリスキング（リスク低減）」を追求するとしているが、中国は欧州が対米不信感を高めている状況を米欧分断の好機と捉えている。

第１次トランプ政権時は、当時の安倍晋三首相が欧州と米国の「橋渡し役」を演じた。トランプ大統領と比較的良好な関係を維持する高市首相が、安倍氏と同じ役割を果たせるかが鍵だ。その意味でも、ドイツとの連携強化は重要だと言える。

同志国との関係強化を

高市政権は４月、防衛装備移転三原則の運用指針を改定し、殺傷・破壊能力のある装備品の輸出を可能にした。この措置には、同盟国・同志国との連携を深め、有事の際の「継戦能力」向上を図る狙いがある。

武器の輸出先は日本と「防衛装備品・技術移転協定」を結ぶ国で、ドイツはこの中に含まれる。日本は米国との同盟を外交の基軸としつつ、ドイツをはじめとする同志国との関係強化に取り組むべきだ。