西山女流四冠　他の女流棋士も奮起を【社説】

女流棋士の西山朋佳女流四冠が初の女性棋士となることが決まった。快挙達成を心から称（たた）えたい。藤井聡太六冠らの活躍で将棋の人気は高まっている。初の女性棋士誕生を女性ファンの増加につなげたい。

第６期白玲戦７番勝負の第５局に勝利し、女性初の棋士となる資格を得た西山朋佳女流四冠（右）＝１０日、金沢市（時事）

白玲通算５期で資格獲得

女流棋士と棋士は別制度で、西山女流四冠は来年４月１日付で四段に昇段する。第６期白玲戦第５局で福間香奈女流四冠を下して白玲通算５期とし、規定により棋士になる資格を得た。西山女流四冠と福間女流四冠は長年のライバル同士で、女流棋界のレベル向上に大きく貢献してきた。

棋士は頂点の名人・Ａ級からＣ級２組まで五つのクラスに分かれ、各組で毎年度、「順位戦」というリーグ戦が行われる。西山女流四冠はこの枠外のフリークラスからスタートし、順位戦以外の棋戦に出場する。フリークラスは、一定の成績を収めて順位戦のリーグ入りができないと10年で引退となる。西山女流四冠のリーグ入りを期待するとともに、他の女流棋士も西山女流四冠に続いてほしい。

棋士になるには、従来は養成機関・奨励会の三段リーグで２位以内に入るか、プロ棋戦で所定の成績を収めた人に受験資格が与えられる編入試験で５戦３勝を挙げることが条件だった。西山女流四冠はかつて両方に挑戦したが、棋士になることはできなかった。

昨年６月、白玲戦通算５期獲得でフリークラスに入れるという規定ができ、これを達成して悲願を果たした。何度も阻まれてきただけに喜びもひとしおだろう。西山女流四冠は「もっと強い方と戦いたい、もっと上を目指す戦いをしたい」と決意を述べた。

懸念されるのは過密日程だ。棋士と女流棋士の両方の棋戦に参加するため、日本将棋連盟には健康や体調への十分な配慮が求められる。

連盟は２０２５年12月、妊娠・出産する女流棋士のタイトル戦出場規定を見直した。それまでは、出産予定日の前後14週間に対局日程が一部でも重なった場合は出場できず、対局者を変更するとしていたが、該当する女流棋士には対局日の変更など「可能な限りの調整を行う」とした。連盟会長を務める女流棋士の清水市代女流七段には、西山女流四冠の対局日程に関しても女性の視点を生かした制度改革が求められよう。

圧倒的な強さを誇る藤井六冠の存在もあって、将棋のタイトル戦を巡っては地方自治体などによる誘致合戦が活発化。会場には多くのファンが訪れ、タイトルを争う棋士が対局中に食べたスイーツが全国各地で売り切れるなど経済効果も大きい。連盟創立１００周年の24年には、当時の会長だった羽生善治九段を先頭に東西の将棋会館新築を実現した。

さらに魅力高められるか

一方、テレビなどの中継では人工知能（ＡＩ）による形勢判断が表示されるようになった。人間が勝てないほどＡＩの能力が向上し、棋士も将棋の研究にＡＩを活用している。ＡＩと共存しつつ、将棋の魅力をさらに高められるかが課題だと言える。