ストーカー　ＧＰＳ装着を可能とせよ【社説】

警察庁はストーカーによる殺人などの重大事案を防ぐため、悪質な加害者に全地球測位システム（ＧＰＳ）機器を装着させ被害者との接触を防ぐ新制度の是非などを検討する有識者会議の初会合を開いた。

ストーカーによる悲惨な事件が後を絶たない。危険性の高いケースであれば、ＧＰＳ装着で事件を未然に防ぐ必要がある。

25年の検挙数は過去最多

会議は弁護士や大学教授、ストーカー事件の被害者遺族らで構成。警察庁は、会議がまとめる提言を基にストーカー規制法の改正などを進める方針だ。

ＧＰＳについては、規制法に基づき付きまといなどを禁じる命令（禁止命令）に従わない加害者に機器を装着させ、被害者への接近を検知すれば警告を発する仕組みなどが想定されている。ＧＰＳ装着を２０２３年に導入した韓国では、装着者による殺人事件は起きていない。

25年の規制法違反の検挙数は１５４６件、禁止命令は３０３７件でともに過去最多だった。会議ではどのような場合に装着を義務付けるかやその期間、監視方法などについても議論される見通しだ。憲法の保障するプライバシーや行動の自由との整合性も議題になるが、被害者の安全確保を最優先にする方向で結論を出すべきだ。

規制法は１９９９年10月の桶川（おけがわ）ストーカー殺人事件をきっかけとして２０００年５月に制定された。事件が起きるたびに改正されてきたが、目的である重大事件の未然防止に十分な効果を上げているとは言えない。

今年３月には東京・東池袋の商業施設で、アルバイトの女性が禁止命令を受けていた元交際相手の男に刺殺される事件が発生した。男は昨年12月、女性の自宅近くにいたために逮捕されていた。この時、警察には「もう近づきません」と話していたにもかかわらず、凶行に及んで自らの命も絶った。これ以上悲惨な事件を繰り返さないためにも、ＧＰＳ装着を可能とする法改正を急がなければならない。

専門家によれば、ストーカーは「自分はかわいそうな人間だ」と思っている。夫婦や交際関係の解消を「見捨てられた」「ばかにされた」と捉えて怒りが湧いてしまうという。さらに「被害者がいないと生きていけない」と執着を強めるのもストーカーの特徴だ。

警察は24年から禁止命令を受けた全員に医療機関などを紹介し、感情をコントロールするための治療やカウンセリングの受診を呼び掛けている。だが受診者は24年が１１２人、25年が１４７人と全体の１割以下にとどまっている。特に、暴力や殺人にまで及ぶ恐れがある「ハイリスク・ストーカー」は治療を受けないことが多いとされる。

受診義務付けも必要

東池袋の事件の男は、女性から別れを告げられ、ＬＩＮＥ（ライン）をブロックされたことでストーカー行為を行うようになった。逮捕された際にカウンセリングを受けるよう促されたが、拒否していたという。

カウンセリングは再犯防止に一定の効果があることが報告されている。危険なケースは受診を義務付ける必要がある。