改正典範施行　養子縁組へ静謐な環境を【社説】

改正皇室典範が施行された。皇族数確保のため、旧宮家男子が養子縁組で皇籍に復帰し、女性皇族が結婚後も皇室に残る道が開かれた。静謐（せいひつ）な環境の中で、皇室の弥栄（いやさか）と皇位の男系継承が安定することが望まれる。

改正皇室典範が可決、成立した参院本会議＝１７日午前、国会内（時事）

旧宮家と天皇家は親戚

改正典範によって、戦後廃止された旧宮家の男子が宮家と養子縁組を結び皇籍に復帰することができるようになり、皇籍復帰した養子から生まれた男子は皇位継承権を持つ。

昭和22年、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の圧力で11宮家が廃止された。政府有識者会議の報告では、そのうちの４宮家に未婚の男系男子がいると報告されている。改正典範では養子の要件を「配偶者や子がいない15歳以上の男系男子」と規定している。

改正以前の状況では、悠仁親王殿下が皇位に就かれる時点で、男子皇族が存在しないことも想定された。殿下をお支えする男性皇族が立たれれば、国民にとっても心強いことだ。また、皇位の男系継承をより確実にすることでもある。

11宮家は、南北朝時代の崇光（すこう）天皇の皇子である栄仁（よしひと）親王を初代とする伏見宮家の流れをくむ。皇嗣が絶えた場合に備え「世襲親王家」として設けられた。

歴史上皇統の危機はたびたび訪れた。第１１８代後桃園天皇が皇太子を得ぬまま崩御した時は、閑院宮家の兼仁（ともひと）親王が第１１９代光格天皇として即位した。閑院宮家は江戸時代、新井白石の献策で設けられた。皇位の男系継承を守るために先人たちが重ねてきた苦労をわれわれ国民はもっと知るべきである。

皇籍を離脱した一般人の家庭で育った男性が、皇族としての務めを果たすことができるのかという疑問もある。共産党の小池晃書記局長は、旧宮家男子と天皇陛下は「ほとんど赤の他人ではないかという指摘もされている」と批判する。

しかし、これは旧宮家を貶（おとし）める暴論だ。旧宮家には明治天皇の内親王が嫁がれており、昭和天皇の后、香淳皇后は11宮家の一つ、久邇宮家から嫁いでおられる。昭和天皇の内親王も東久邇宮家に嫁がれている。旧宮家と天皇家は親戚同士に当たる。皇室を離脱してからも、旧宮家は「菊栄親睦会」などで皇族と交流を続けてきた。そうした機会などを通し皇室との特別な絆を自覚してきたと想像される。

今後、養子縁組に関する具体的な話が進むと思われるが、宮内庁の黒田武一郎長官は「プライバシーの保護に十分に配慮しながら対応していくことが必須」と語った。また、縁組について「途中の段階で明らかにすることは考えていない」と述べた。

当然である。皇室の一員となることは重責を担うことであり、重大な決断を前にした当事者が、さまざまな雑音に苦しめられることのないよう静謐な環境を整える必要がある。

皇族への中傷放置するな

女性皇族方も結婚後に皇室にとどまるか否かは、御本人の自由意思に委ねられる。このためにも静謐な環境が求められる。ＳＮＳで皇族方への人権侵害に当たる中傷も見られるが、そのような卑劣な行為は放置すべきではない。