ＰＨＰの脆弱性　安全最優先の措置は当然【社説】

ウェブサイトに広く使われるプログラミング言語「ＰＨＰ」に重大な脆弱（ぜいじゃく）性が見つかった。このため、政府機関や企業がサイバー攻撃を避けるためにサイトを一時停止する事態となった。

企業が一部サービス停止

ＰＨＰは、ホームページ上で利用者が「ログイン」や「会員登録」などの操作をする時に作動。サイトの画面表示を処理するプログラムとして幅広く使われている。世界のサイトで利用されているプログラミング言語の約７割を占めている。

修正プログラムによる復旧作業を終えるまでの予防的な措置として、多くの企業が一部サービスを停止した。利便性よりも安全性を優先したのは当然の対応だと言えよう。

今回発見された脆弱性は２件で、いずれもプログラムがメモリーを利用する際の異常に関するもの。放置すれば、遠隔で任意のプログラムが実行され、サイトが乗っ取られるなどのサイバー攻撃を受ける恐れがある。脆弱性の深刻度に関する国際指標では最高位の「緊急」と評価された。

発見したのは、最先端の人工知能（ＡＩ）モデルを活用した米セキュリティー企業２社で、脆弱性は10年以上前から存在していたという。ＰＨＰの機能更新を支援する米非営利団体「ＰＨＰ財団」は、２０２４年には問題の兆候を把握していたものの、その時点で具体的な悪用方法が発見されなかったことや人員不足もあり、対応は先送りされていた。

悪用方法の実証には極めて複雑な手順が必要だったが、先端ＡＩモデルが手間を大幅に軽減した。問題は、サイバー攻撃を行うハッカーらもＡＩを活用してシステムの脆弱性を容易に探し出せるようになったことだ。

このところ日本では、サイバー攻撃による企業や団体からの情報漏洩（ろうえい）が相次いでいる。これまで日本のサイバー空間は「日本語の壁」によって一定程度守られてきた。日本では詐欺メールなどの見分け方として「自然な日本語かどうか」が一つの判断基準となってきたからだ。ところがＡＩで自然な日本語を生成できるようになったため、海外のハッカーによるサイバー攻撃の成功率が高まっている。

米マイクロソフトは、中国政府と関係があるとみられるハッカー集団が、ＡＩを悪用し、世界の数百の組織を標的にサイバー攻撃を行っていたことを公表した。標的の選定から管理者権限の奪取まで３時間未満で行われたケースもあったという。悪用されたＡＩは、日本企業へのサイバー攻撃にも使われていたもようだ。ＡＩが攻撃のスピードや規模を飛躍的に高める中、日本の安全を守るためには、防御体制強化にもＡＩを活用することが求められる。

攻撃高度化への対応急げ

経済産業省は独立行政法人「情報処理推進機構（ＩＰＡ）」内に、高度な技術を持つエンジニアを集めた専門の「ホワイトハッカーチーム」を創設する方針を固めた。このチームはＡＩを活用し、重要インフラなどの弱点を除去する。サイバー攻撃の高度化に応じた防御能力向上を急ぐべきだ。