東大学長選考　リベラル思想の影響ないか【社説】

わが国の最高学府トップの東京大学が揺れている。次期学長選考を巡る経緯の不透明さに学内外から疑念の声が高まっているが、文部科学省が大学側に選考経緯の検証を求めるまでに発展している。

東京大の次期学長に選出され、記者会見に臨む同大大学院総合文化研究科の藤垣裕子教授＝２９日、東京都文京区（時事）

創立１５０年で初の女性

東大は不祥事が続いている。ガバナンス改革を進める立場の学長が選考理由に疑問を持たれたまま就任したのでは、正当性が揺らぎ改革は進められない。大学側は、学内の意向投票結果が覆され、次点だった女性教授が選ばれた経緯と理由について、自主的に検証し説明責任を果たすべきである。

それが不十分なままでは、閉鎖性と独善性から「象牙の塔」と皮肉られるだけでなく、リベラル化が著しいアカデミアへの信頼低下に拍車を掛けることになろう。東大の監事・運営方針会議に対する文科省の検証依頼は当然である。

次期学長予定者に選ばれたのは、大学院総合文化研究科教授の藤垣裕子氏。文科相による任命を経て来年４月に就任する。

学外の有識者と学内教員合わせて16人で構成する学長選考・監察会議（選考会議）の前には、教員らによる意向投票（有資格者約２６００人）が２回行われた。いずれも藤垣氏は次点だった。１回目の候補者は５人だったが、上位３人に対する２回目投票では、トップとなった染谷隆夫氏（副学長）の得票数（１１０７票）の半数（５５３票）を得るのがやっとだった。

面接や所信表明などを経て、意向投票１位以外から学長を選んだケースは他大学でもある。しかし、ダブルスコアの差がついた候補者をあえて次期学長に選ぶのは異例で、そこには合理的な理由がなければならない。

選考会議の議長を務めた元ＮＨＫキャスターの国谷裕子氏（東京藝術大学理事）は記者会見で「批判が全くないとは思わないが、大きな問題が生じるとは思わない」と楽観視し、選考経緯・理由を真摯（しんし）に説明しようという姿勢が伝わってこない。教員有志が説明を求める要望書を出しても、選考会議側は秘密保持を理由に具体的説明を避けている。この状況が続けば、文科相は任命を拒否すべきだとの声も出ているほどだ。

藤垣氏が学長に就任すれば、来年で創立１５０年を迎える東大で初の女性学長となる。選考会議で性別は議論にならなかったというが、ポリティカル・コレクトネス（ポリコレ＝政治的正しさ）やイデオロギー的バイアスの影響はなかったのか。これに関しては、同氏の専門分野である科学技術社会論、とりわけ科学技術と国の安全保障についての立ち位置に注目したい。

懸念されるイデオロギー

民生と軍事が密接に関わる時代に、大学研究と軍事の連携は安全保障に不可欠だが、藤垣氏は憲法９条改正や自民党の安全保障政策に反対する「日本パグウォッシュ会議」諮問会議議長を務めてきた。この観点から見ると、選考会議はリベラル思想から国の政策と対峙（たいじ）する立場の女性学者を選んだとも受け取れる。大学側はイデオロギー面からの懸念に対しても答える必要がある。