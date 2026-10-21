高市政権１年　連立合意と公約の推進を【社説】

自民党と日本維新の会の連立による高市政権が発足して１年を迎えた。高市早苗首相は連立政権合意の下、公約実現に本格的に取り組むことになる。これまで掲げてきた「日本人の底力を発揮し、日本の総合的な国力を強化する」との目標の達成に期待したい。

食料品の消費税減税関連法案が審議入りし、衆院本会議で答弁する高市早苗首相＝２０日、国会内（時事）

維新が「アクセル役」に

昨年10月の自民党総裁選勝利直後、公明党の政権離脱に直面した高市氏は「首相になれないかもしれない」と弱音を漏らしたが、維新との連立成立が転機となった。連立組み替えは、岸田文雄元首相、石破茂前首相の下でリベラル化が進んだ自民・公明政権が、一昨年の衆院選と昨年の参院選で歴史的大敗を喫し、両院で過半数を失ったことに端を発する。公明党の離脱は、高市氏の保守路線へのリベラル勢力の抵抗とも言える。

しかし、両選挙では野党各党でも左派の退潮と保守の伸長がトレンドとなっており、保守改革派の維新が高市氏ら自民執行部との協議の末に連立入りしたことは、政権の性格を大きく変えることになった。もともと護憲野党だった公明は自民と連立する際に「政権内野党」を標榜（ひょうぼう）し、自民の政策に対する「ブレーキ役」を自認してきた。

逆に維新は「アクセル役」と言えよう。連立合意書は冒頭で「わが国が内外ともにかつてなく厳しい状況にある中、国家観を共有し、立場を乗り越えて安定した政権を作り上げ、国難を突破し、『日本再起』を図ることが何よりも重要であるという判断に立ち、『日本の底力』を信じ、全面的に協力し合うことを決断した」と宣言し、高市政権は保守改革に着手した。

新たな連立に国民の審判を問うた今年２月の衆院選では与党が大勝し、立憲民主党と公明が合流して結党した中道改革連合は惨敗した。特別国会では国家情報会議設置法、改正皇室典範、国旗損壊処罰法、「副首都構想」関連法などが成立し、今後はスパイ防止法案や対外情報庁設置法案の提出が予定される。維新が重視する衆院定数削減は与野党協議に入っている。

一方、首相が重視する「責任ある積極財政」による成長戦略はこれからが正念場だ。７月決定の「骨太の方針」では、２０４０年度までに官民累計３７０兆円超の投資を行い、名目ＧＤＰ（国内総生産）１１００兆円規模を目指すが、世論は税収増や財政改善など成果を問うている。着実な実績の積み上げが不可欠だ。さらに中東情勢悪化やロシアのウクライナ侵攻長期化など、物価高対策を打ち消しかねない外部要因もある。こうした局面で問われるのは政権の安定性と対応力だ。高市政権は参院では少数ながら、衆院では３分の２超の議席を有しており、難局に対処する力は十分にある。

慢心せず緊張感保て

臨時国会での消費税減税や、来年の通常国会での来年度予算案に関する審議は乗り越えられない課題ではない。むしろ最大の試練は、厳しくなる国際情勢を巡る難題対処である。日本の命運を担う政権には、野党の弱体化や議席の多さに慢心することなく、緊張感を保った政権運営が求められる。