「永住」厳格化　安保や文化の観点も重要【社説】

出入国在留管理庁は10月から外国人の在留資格の変更・更新、特に永住許可の要件を厳格化した。経済界からは、外国人の日本での就労意欲を削（そ）ぐとの懸念の声が上がっているが、安全保障や社会秩序、文化の観点からも制度をより国益にかなうものにしていく必要がある。

手数料を大幅に引き上げ

在留資格の変更・更新にかかる手数料は一律６０００円だったものを在留期間に応じて１万～７万５０００円に引き上げた。母国の国籍のまま無期限で日本に滞在することができる永住許可については、現行の１万円から20万円へと大幅に引き上げられた。増額分は、審査体制の強化や日本語教育などの財源に充てられる。

在留外国人は６月末時点で４２８万人に達し、この10年間で約２倍となった。日本の総人口に占める割合は３・５％で、50年以内に10％台になるとの見通しもある。

永住許可に関しては、従来のガイドラインでは①素行が善良②独立の生計を営める③日本の国益に合う――と定められていた。このうち独立生計要件は、申請者の世帯が日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していることが基準となるなど厳格化された。

要件厳格化の理由の一つは、生活保護の受給者の増加を防ぐことであった。入管庁が永住外国人を対象に行った調査では、約１・96％が生活保護を受けていたことが明らかとなった。２０２４年度の国内全体の受給率１・62％と同水準で、生計について十分な審査が行われたのか疑問が残る。

将来の年金受給額が、平均的な収入の日本人が厚生年金に30年加入した水準に達していることも要件となる。老後も含めて独立生計要件を厳格化するのは現状に即したものと言える。

永住資格は申請時の虚偽が発覚したり、拘禁刑１年以上の実刑判決を受けたりした場合に取り消される。今回はこれらに加え、税や社会保険料の故意の滞納も対象とした。

国益要件も重要な項目だ。新たなガイドラインには一定基準の日本語能力が加わり、学齢期の子供を就学させていないと消極評価される。

今年１月に政府が策定した外国人政策に関する「総合的対応策」では、外国人の違法行為に厳正に対処し、日本の法律を守らせる制度づくりを目指すとした。在留外国人に日本の文化やルールを学んでもらうプログラムを28年度中にも試験導入する。日本人と外国人の共生には重要なプロジェクトだ。

外国人永住者はここ30年で急増し、25年末に約95万人に達した。そのうち約35万人が中国人だ。中国が10年に施行した国防動員法は、在外中国人も有事の動員対象と規定し、従わないと処罰の対象となる。日本にとっては安全保障上の潜在的な脅威である。この問題から目を逸（そ）らした外国人政策はあり得ない。

受け入れ制度の適正化を

人手不足が深刻化する中で、優秀な外国人材のリクルートも日本の成長戦略を進めるために重要だ。そのためにも受け入れ制度を適正化する必要がある。