乳児の虐待死　命の尊厳教育に舵を切れ【社説】

児童虐待は個人主義化し機能不全に陥った家族と社会の病理だ。その虐待で無垢（むく）な命が奪われることほどむごく痛ましいものはない。

背景に「予期しない妊娠」

児童虐待防止法の成立から四半世紀が過ぎた。児童相談所（児相）で虐待に対応する専門員の増加や、児相と警察の連携強化は進んでいる。

だが虐待は悪化の一途をたどり、死亡する子供の数も高止まりしている。これは従来の防止策だけでは限界があることを示している。行き過ぎた個人主義を見直し、育児に困難を抱えながらも地域から孤立する家庭を減らすことが不可欠である。

平成12年に成立した防止法が定める虐待の定義は四つある。身体的虐待、性的虐待、ネグレクト（育児放棄）、心理的虐待だ。全国の児相が虐待と判断し対応した件数は、令和６年度は22万３６９１件だった。過去最高だった前年度の22万５５０９件からわずかに減少したが、子供数の減少を考えると、むしろ深刻度は増していると捉えるべきだろう。

この状況の中で、こども家庭庁の専門委員会が先月公表した死亡事例検証結果（第22次報告）によると、６年度中の死者数は77人で、前年度より12人増えている。過去には年間の犠牲者が１２０人を超えたこともあったから、児相の早期介入など防止策が効果を示したと見ることができるが、近年の実情は高止まりである。

今回の検証結果で、特に注目すべきなのは生後間もない子供を虐待死させた保護者の動機だ。犠牲となった子供のうち、「保護者の自殺を伴う虐待死（心中）」を除くと50人で、うち７割近い34人が０歳児だ。そのうち、生後24時間未満の「０日児」は半数の17人だった。この傾向は前年度も同じだった。

過去の事例も分析した専門委は０歳児・０日児の虐待死では、その加害者の多くが10～20代の実母で、背景には「予期しない妊娠」があると指摘している。従って、生まれたばかりの命を救うには、妊娠以前からの教育・支援が重要となってくる。

特に問題を抱えるのは性教育だ。個人主義の影響で学校教育で「自己決定」が強調されており、性教育では「性の自由・多様性」ばかりが説かれるようになっている。もちろん、性関係は自己の責任において意思決定されるべきものだ。しかし、それは「命の尊厳」という倫理的・宗教的感性が身に付いていることが前提となる。

現在の家庭・学校教育ではこの原則が十分伝えられていないことが、虐待防止に歯止めがかからない根本的な要因だろう。虐待対応としては迂遠（うえん）に思われるかもしれないが、自己決定から命の尊厳重視に教育の舵（かじ）を切る時が来ていると訴えたい。

周囲の目を行き届かせよ

命の尊厳は地域をはじめ社会全体で共有されるべき原則だ。保護者の自殺を伴う虐待死における加害動機は「子供の病気・障害」のほか、保護者の精神疾患もある。悩みを抱える若い親を孤立させないよう、周囲の目を行き届かせる支援制度の構築にも力を入れるべきである。