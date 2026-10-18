日ソ宣言70年　日本は〝力〟で領土回復を【社説】

きょう、日ソ共同宣言調印から70年を迎えた。日本は１９５１年署名のサンフランシスコ平和条約で独立を回復したが、ソ連はこの条約に署名しなかったため、領土問題を含め平和条約締結のための交渉が日ソ間で開始された。だが、北方領土問題で話し合いは難航した。

クレムリン宮殿で行われた、国交回復に関する日ソ共同宣言と通商航海議定書の調印式に臨む鳩山一郎首相（左）とソ連のブルガーニン首相（ソ連・モスクワ）/時事

プーチン氏が択捉島訪問

そのため交渉のテーマは国交回復のための話し合いに切り替えられた。そして56年10月19日、日ソ共同宣言が調印され、両国間の戦争状態は終結して外交関係が回復した。また同宣言では平和条約締結交渉の継続をうたうとともに、締結後にソ連が歯舞群島（はぼまいぐんとう）および色丹（しこたん）島を日本に引き渡すことが規定された。

日本は歯舞、色丹はもちろん、国後（くなしり）、択捉（えとろふ）両島も固有の領土である事実に基づき、日ソ共同宣言を「交渉の出発点」（２００１年のイルクーツク声明など）と位置付けた上で、ソ連およびロシアと交渉を重ね、領土問題の解決を目指してきた。

18年には当時の安倍晋三首相とプーチン大統領が「日ソ共同宣言を基礎に交渉を加速させる」ことで合意したが、その後、ウクライナ侵略に対する日本の経済制裁に反発したロシアは22年に平和条約交渉中断を一方的に宣言。元島民の墓参や四島交流事業もストップした。

またロシアは20年の憲法改正で「領土の割譲禁止」を明記したほか、今年８月にはプーチン氏が初めて北方領土（択捉島）を訪問するなど、不法占拠と実効支配をさらに強める姿勢を示し、日露交渉は行き詰まり日本の対露外交も停滞したままだ。

日本はロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン１」「サハリン２」の権益を維持している。中東情勢が不透明な中、エネルギー確保の観点からも、経済協力を軸に日露関係改善に動くべきだとの意見もある。

だが、これまでの経緯を見ても、ロシアとの経済関係強化が北方領土返還の機運向上につながるとは考えにくい。日米安保条約がある限り、プーチン氏に返還の意思がないことも安倍政権当時の交渉過程で明らかになった。では、どうすべきか。

わが国は、国際社会における法の秩序や国際正義の実現を外交の基本としている。領土問題で譲歩したり、ロシアの不法占拠を追認したりすれば、日本の信用や権威は大きく失墜する。よって今後もロシアに対し、北方領土の返還を強く訴え続けるべきであり、ウクライナ侵略を黙認してもならない。

また日米同盟を基軸に、日米とオーストラリア、インドの枠組み「クアッド」や先進７カ国（Ｇ７）、欧州諸国などとの連携を深め、ウクライナ支援で歩調を合わせるとともに、「力による現状変更」を許さぬ強力な抑止体制を構築することでロシアに当たることが重要である。

毅然たる外交姿勢堅持を

関係が冷え切っているからといって対話の窓口を閉ざしてはならない。だが、ロシアは何よりも力を信奉する国である。目先の譲歩や宥和（ゆうわ）政策ではなく、毅然とした外交姿勢を堅持し、かつ民主主義諸国との連携を強めた〝力の政策〟こそが、ロシアを動かす契機となる。