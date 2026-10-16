邦人記者拘束　露は取材の自由を奪うな【社説】

ロシア連邦保安局（ＦＳＢ）が、極東サハリン州にある北海道新聞ユジノサハリンスク支局の日本人男性記者を「スパイ容疑」で拘束した。

モスクワのルビャンカ広場に面するロシア連邦保安局（ＦＳＢ）本部（時事）

「スパイ」の証拠不十分

ロシア側は「日本当局が情報収集のため特派員を利用しようとした」と主張したが、あり得ない話だ。ウクライナ侵略を巡って制裁を科す日本を敵視し、法を恣意（しい）的に運用して邦人記者の自由を奪ったのであれば断じて容認できない。

ＦＳＢによると、記者はクリール諸島（北方領土と千島列島）からウクライナに出征した動員兵や志願兵の人数に関する情報を収集・保管。ロシアから出国予定だったところをサハリン州で身柄を拘束された。身柄はモスクワに移送され、裁判所が２カ月の勾留を決めた。

スパイ罪で有罪になれば最長20年の禁錮刑が科される恐れがある。ペスコフ大統領報道官は「ＦＳＢは自らの職務を遂行している。スパイがいれば捕まえるものだ」と正当化した。

日本外務省はロシアのノズドレフ駐日大使を同省に呼び、情報提供や人道的配慮を申し入れた。しかし、日本側はいまだに記者と接触できていない。ロシアは早急に記者を現地の日本領事と面会させるべきだ。

そもそも記者がスパイ活動を行ったという十分な証拠は示されておらず、拘束が妥当なのか極めて疑わしい。道新は16日付朝刊に掲載した山本武史編集局長名の声明で「政府の指示に基づいて取材や情報収集を行うことはない」と強調した。憲法で報道の自由を保障する日本では当然のことだ。ロシアが証拠を公表しないのであれば、日本政府は記者をすぐに釈放するよう強く求める必要がある。

ロシアでは２０１９年12月にも「軍事機密を入手しようとした」として共同通信の記者が極東ウラジオストクで拘束されたが、約５時間後に解放され、翌日出国した。23年には米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの米国人記者がスパイ容疑で拘束され、禁錮16年を言い渡されたが、24年に身柄交換で解放された。

ＦＳＢは今回、複数の捜査員がホテルの一室に突入し、記者を組み伏せて手錠をはめる一部始終を収めた動画を公開した。日本側への「見せしめ」のつもりかもしれないが、外国への圧力強化のために「法の支配」を軽んじるロシアの権威主義が改めて露呈したと言えよう。

同様の事例は中国でも見られる。中国では反スパイ法が施行された14年以降、邦人17人が同法違反などで拘束された。23年７月にはスパイ行為の定義を拡大し、国民に通報を奨励する改正反スパイ法を施行。対象となる行為の定義があいまいで、当局による運用が一層恣意的なものとなる恐れがある。

スパイ防止法制定を急げ

ロシアによる邦人記者拘束は決して許されないが、日本にスパイ防止法があれば、こうした場合に身柄交換を行うことができる。これ以上、中国やロシアの恣意的な邦人拘束に手をこまねいているわけにはいかない。高市早苗政権はスパイ防止法の制定を急ぐべきだ。