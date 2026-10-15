プルデンシャル　厳しい処分重く受け止めよ【社説】

プルデンシャル生命保険の社員らが顧客から金銭を詐取していた問題を巡って、金融庁は同社とグループのジブラルタ生命保険に３カ月超の一部業務停止を命じた。

社員らによる金銭詐取問題に関する第三者委員会の調査報告書を公表し、記者会見するプルデンシャル生命保険の得丸博充社長（左から２人目）ら＝８日、東京都港区（時事）

親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに対しても、ガバナンス（企業統治）強化を求める業務改善命令を出した。

３カ月超の業務停止命令

業務停止命令の期間は今月13日から来年１月末まで。金融庁は、コンプライアンス（法令順守）と顧客保護を重視する組織への改革を求め、今年11月末までの業務改善計画の提出を命じた。生保会社への業務停止命令は、２０１９年のかんぽ生命保険以来となる。顧客の人生を守るべき生保会社の背信行為は断じて容認できない。厳しい処分を重く受け止めるべきだ。

プルデンシャル生命は今年１月、社員や元社員ら１００人以上が顧客から計約31億円を不適切に受け取っていたと公表。架空の投資商品や国内で認可されていない商品、暗号資産（仮想通貨）などへの投資を持ち掛けて顧客から金銭を受け取ったり、借り受けたまま返さなかったりしていた事案が多数判明した。

その後、この問題を調査した第三者委員会の報告書によると、不正は１９９２年から２０２５年まで行われた可能性があり、被害額は申告ベースで総額61億円以上に膨れ上がった。同社は、不正に関与していた社員64人を懲戒解雇・諭旨解雇とするなど１５７人を処分した。

報告書は、不正の原因として「営業成績を過度に重視する企業風土」を挙げた。企業が発展する上で社員間の競争は必要だが、行き過ぎれば自分の成績を優先し、顧客の利益を軽視することにもなりかねない。

一方、不正を始めた時の年間報酬が８００万円未満だった社員の割合は55％に上る。優秀な業績を上げられずに収入が不足し、不正に手を染めた実態が浮かんでくる。

同社は支社ごとに「ライフプランナー」と呼ばれる営業社員を採用。完全に業績と連動した報酬制度が特徴だ。第三者委は、営業社員が顧客と個人的な関係を深め、やりとりが「密室化」したことが、不正が発覚しづらい原因だったと分析。また営業所長や支社長の報酬は配下のライフプランナーの業績で大部分が決まる仕組みで、このような営業モデルに不正のリスクが内在していたと認定した。同社は再発防止策として最低保証給を来年から導入する方針だ。

顧客から金銭をだまし取る問題は、ソニー生命保険でも生じた。保険の根底にあるのは「万人は一人のために、一人は万人のために」という相互扶助の精神だ。利益を上げるために顧客の信頼を裏切る生保会社の姿は、こうした精神とは正反対のものだと言えよう。

顧客本位で信頼回復を

保険業界は、少子高齢化による市場縮小などの課題に直面している。

不祥事が続けば若者の保険離れが一層進み、新規顧客の獲得が難しくなりかねない。業界は信頼回復に向け、顧客本位の原点に立ち返るべきだ。