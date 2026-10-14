露研究員死亡　疑うべきペスト菌の兵器化【社説】

ロシア・イルクーツク州にあるペスト対策研究所に勤務していた20代の女性職員が死亡した事案を巡り、世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長がロシアに対し、完全かつ透明性の高い情報共有を求めた。また、在ロシア米大使館は現地に滞在する米国人に対し、即時出国を勧告する健康警報を発令した。こうした国際社会の反応の強さに注目する必要がある。

同僚も原因不明の肺炎

女性職員は10月２日に死亡した。一部の露メディアは、職員が９月25日ごろ研究所内で試験管を破損し、その際にペスト菌に感染した可能性があるほか、同僚も原因不明の肺炎を発症したと報じた。

ロシア当局は、ペスト菌が入った試験管を破損した事実はなく、職員の死因は原因不明の肺炎であり、ペスト菌も検出されなかったと説明した。また、接触者約２００人を隔離したが、いずれもペスト菌は検出されず、経過観察も終了したとして事態の収束を図った。

しかし米大使館は６日、ペスト感染の可能性に触れた一部報道を受け、ロシア滞在中の米国人に対し「直ちに出国するように」と警告した。

米国の反応は大使館にとどまらなかった。トランプ大統領は「非常に注意深く見ている。われわれはロシアを支援できる」「近くプーチン大統領とこの件について話す」と述べた。また、ルビオ国務長官はロシアの情報公開が不十分だとして苦言を呈した。一職員の死亡事案で国際政治が動く反応を招いたのは、ペストを含む病原体の兵器化研究が旧ソ連時代に進められていた歴史があるためだ。

厚生労働省も「生物兵器テロの可能性が高い感染症について」とする文書で、炭疽症（たんそしょう）、天然痘、ペスト、ボツリヌス症の４種類を挙げている。そのうちペストについては、「米国及び旧ソ連において、以前兵器化が進められていた」と指摘している。

今日、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を続ける現状において、生物兵器使用への懸念を完全に払拭することは難しい。米国や中国、ロシアなどの軍事大国では、生物兵器に関する研究動向が情報機関によって厳しく監視されている。

また、テドロス氏もロシアの対応を批判した。ＷＨＯの国際保健規則では、ペストの発生が疑われた場合でもＷＨＯへ通報し、検査結果や対応措置などの情報を共有することが求められている。にもかかわらず、十分な情報開示がないままロシア側が「ペスト菌は検出されなかった」と収束を宣言したことが、かえって国際社会の疑念を深めたのではないか。

ロシアは疑念を払拭せよ

ペスト対策研究所に勤務する若い職員の死亡は極めて異例であり、当然ながらペスト感染との関連が疑われる。

中国・武漢で発生した新型コロナウイルス感染症では、中国当局が情報公開に消極的だったことから初動対応が遅れ、結果として世界的な感染拡大を招いたとの批判がある。ロシアは国際社会との情報共有に誠実に応じ、疑念を払拭する責任を果たすべきである。