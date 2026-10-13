労働安全衛生　働く人々の命と健康守れ【社説】

企業は商品やサービスの提供で社会に貢献するとともに、自社の利益を上げるために活動する。一方、そこで働く労働者の安全と健康を確保することも事業者の責務である。労働安全衛生は近年、作業現場や機械などに潜む危険から労働者を守るだけでなく、長時間労働やハラスメント、厳しい暑さなど、働くこと自体によるリスクを減らす方向へと対策が広がっている。

工場でプレス機械を操作する男性作業員

心身の不調は早めに相談

日本社会では長年、長時間労働や過労死・過労自殺が問題となってきた。当初のメンタルヘルス対策は「心の問題」として個別に対応するものだったが、働き方の多様化などを受けて、仕事そのものによる心身への負荷を職場自体で改善するという方向に変化してきた。大企業だけでなく50人未満の事業所も、２０２８年からストレスチェックの実施が義務化されるなど、職場環境を改善することでストレス要因を減らす取り組みが社会全体に広がっている。

労働者側も、心身の不調を放置したり、ため込んだりせず、会社の産業医や相談窓口、医療機関などに早めに相談することが求められる。必要なら、仕事量や勤務時間の調整、休暇・休職などの制度活用で、自らの健康を守ることが大切だ。会社側は労働者からの相談・報告を受け止め、労働者の心身の健康を守らなければならない。

また、事業者は職場内の人間関係に伴うリスクにも対処しなければならない。立場や力関係を利用して相手の尊厳を傷つける行為であるハラスメントが起きないよう、注意を払う必要がある。

昨今、従来のセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントのみならず、カスタマーハラスメントなども問題視されている。今月１日には、カスハラと求職者セクハラの防止措置が義務化された。事業者はハラスメント防止のために、迅速な対応や相談窓口の設置といった対策を講じなければならない。職場内における人間関係のトラブルを個人間の問題として放置せず、労働安全衛生の一つとして解決する姿勢が求められる。

さらに年々厳しさを増す夏の暑さも、労働者の命を脅かしている。特に、屋外で作業する場合は危険度が増す。各自の水分補給といった対応だけに任せず、事業者が熱中症を防止するため一層の努力をすべきだ。

ポイントとなるのはＷＢＧＴ値（暑さ指数）の活用だ。厚生労働省のガイドラインでは、作業の身体強度に応じた基準値が示されている。ＷＢＧＴの値を下げる取り組みや、基準値を超えた場合の休憩頻度の増加、作業中止などを検討する仕組みが必要である。

衛生管理は経営の根幹

労働安全衛生の問題に共通するのは、労働者に安全・健康を守るよう求めるだけでなく、事業者側が職場環境や労働条件の改善を通じて、安全衛生管理を徹底する姿勢が不可欠だということである。法律上の義務を果たすことは当然だが、社会に貢献し、利益を上げる活動を担う人々をさまざまなリスクから保護することを、企業は経営の根幹に据えなければならない。