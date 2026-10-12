ゾンビたばこ　球界は蔓延防止の範示せ【社説】

国民に範を示すべきプロ野球選手に不祥事が相次ぐ中、広島カープが選手の指定薬物乱用疑惑で揺れている。

選手へのコンプライアンス教育を徹底し、ファンに夢を与える選手の育成に球界一丸となって取り組むべきだ。

押収された指定薬物「エトミデート」入りのカートリッジ＝関西空港（時事）

広島が４選手と契約せず

レギュラーシーズン終盤の今月１日、広島は昨季セ・リーグ首位打者の小園海斗、一昨年に遊撃手でゴールデングラブ賞に選ばれた矢野雅哉ら４選手に来季の契約を結ばないと通告した。今年２月には「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物の使用容疑で逮捕（後に有罪判決）された羽月隆太郎選手（当時）についても契約解除している。彼の薬物乱用問題が広がり、小園選手らの戦力外通告に至ったのだ。

ゾンビたばこの主成分「エトミデート」は静脈麻酔薬・鎮静剤として海外で開発された。一部の国で医薬品として使われているが、日本では承認されていない。過剰摂取すると、意識障害、精神錯乱、けいれんを起こす。死亡リスクや依存性が極めて高い危険な違法薬物だ。

ところが、電子たばこのリキッドに混ぜて吸引すると、多幸感や幻覚作用が得られることから、アジアで乱用が拡大し、日本でも沖縄などで摘発が相次いだ。インターネット上で「笑気麻酔」などと隠語を使ってその危険性を隠して売買されており、若者層への蔓延（まんえん）が懸念されている。そんな矢先に羽月氏が逮捕された。薬物乱用撲滅の先頭に立つべきプロ野球選手が手を染めるのは言語道断だ。球団が厳しく対処するのは当然である。

羽月氏逮捕に関連し乱用疑惑が報じられた４選手は使用を否定している。球団側は乱用の事実を確認できていないが、「信頼関係が築けない」として戦力外通告に踏み切った。成績が低迷する球団にとって大きな戦力ダウンになるが、来シーズンに向け疑惑を残したままではファンの信頼回復はできないと判断したのだろう。

プロ野球選手会と球団との統一契約書には「個人行動とフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて日本国民の模範たるべく努力することを誓約する」とある。プレーで感動させるだけでなく、社会生活でも国民の手本となるべき立場を自覚せず、規範意識の薄い選手が存在するのは広島に限ったことではない。今年夏には複数の選手が女性とトラブルを起こしてファンを失望させた。過去には、有名選手が覚醒剤に手を染めて逮捕される不祥事が何度かあった。

実力優先のプロの世界では選手の素行に問題があっても大目に見られる風潮があった。実力があれば、高卒・大卒の新人でも大金を手にし周囲もちやほやする。だからこそ、選手教育が重要である。米大リーグの大谷翔平選手のように実力・人間性共に世界から称賛される選手も輩出しているが、いまだに過去の体質を一掃し切れていない。

問われる他球団の対応

そこで問われるのは、戦力外通告を受けた４選手への他球団の対応だ。もし契約するなら、ゾンビたばこ疑惑が明確に晴れたことを説明する責任が問われることになる。