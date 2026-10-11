拉致家族会訪米　米朝首脳会談実現に備えを【社説】

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会（家族会）と超党派の拉致議連、そして支援団体「救う会」が９月に訪米し、米朝首脳会談が実現した場合、拉致問題を取り上げることを求めた。

拉致問題について中学生に話をする、横田めぐみさんの弟で拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也氏（右奥）＝７日、東京都台東区（時事）

北の余裕説は謀略か

北朝鮮の非核化を目指すトランプ米大統領は、年内の米朝首脳会談実現に意欲を示している。高市早苗首相も９月の日米首脳会談で、トランプ氏に「米朝首脳会談がもしあれば、その時には『高市と会え』と言ってほしい」と伝えたという。拉致された横田めぐみさん＝拉致当時（13）＝は今月５日で62歳の誕生日を迎えた。あまりに長い年月の戦いの中、巡ってきたチャンスを生かさなければいけない。

トランプ氏は米韓合同演習の規模を縮小させたり、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との関係を「非常に良好」とアピールしたりするなど、北朝鮮を意識したパフォーマンスを繰り返している。イランへの対応に手いっぱいのため、北朝鮮への刺激を抑えたいという意向もあるだろうが、米朝首脳会談実現への手応えも探っているのだろう。

めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さんは、母の早紀江さんの了承を得て、めぐみさんが小学６年生の頃に着ていた体育着を米国に持って行った。米政府の幹部や上下両院議員らと面会する際に「これほど小さな子供の上に降りかかった人権侵害問題なのだと、視覚的・物理的に伝え、さらに理解を深めてもらう」（拓也さん）ためだった。めぐみさんが早紀江さんに教わりながら編んだオレンジ色のマフラーや拉致直前まで持っていたオルゴールのおもちゃなども持参したという。

拓也さんは今月、東京都内で開かれた訪米報告会で、家族会で最後の親世代となった90歳の早紀江さんの現状を踏まえ、「残された時間は多くはないことをしっかり日朝両政府が受け止めてほしい」と訴えた。

一方、救う会の西岡力会長は、訪米中の面会者の多くが、北朝鮮は経済が回復しているため交渉で優位にあり、米朝首脳会談実現には時間がかかるという認識を持っていたことに懸念を表明。こうした認識は、交渉において大きな譲歩が必要だという主張につながると警鐘を鳴らし、「トランプ大統領は怒れば何をするか分からず、金正恩氏は次は自分かもしれないと恐怖を感じているという情報もある」と強調。北朝鮮の発展を伝える証言などが米国の報道などに出ているものの、謀略情報の可能性が高いとの見解を示した。

同会アドバイザーの島田洋一氏も「北朝鮮の流しているナラティブに乗せられてしまうと、結果的には時間稼ぎに利用される可能性もある。確実な分析を行い、内外関係者に伝えていく必要がある」と訴えた。

日本国内の風化対策も

米朝首脳会談はもちろん、日朝首脳会談の実現へも弾みをつけたい時だからこそ、日本国内で拉致被害者救出を求める声を再燃させていかねばならない。国民全体の姿勢を北朝鮮側も見ているだろう。ある意味では、事件の風化が一番の壁になり得る。世論喚起と風化防止に改めて力を入れるべきだ。