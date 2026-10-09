衆参代表質問　課題山積も建設的論戦なし【社説】

高市早苗首相の所信表明演説に対する各党代表質問が衆参両院で行われた。消費税減税、衆院議員定数削減、憲法改正など、今国会で対処すべき政策課題は山積しているが、建設的な論戦にはならなかった。

衆院本会議で代表質問に臨む国民民主党の玉木雄一郎代表＝８日午後、国会内（時事）

議論深まらぬ消費減税

最初に登壇した衆院会派「中道」に所属する公明党・岡本三成代表は、飲食料品の消費税率を引き下げる政府の方針について質問した。「減税財源の10兆円をどう使うことがより早く家計を守れるのか、冷静に再検討すべきだ」として、消費税減税ではなく給付に回すよう求めた。

これに対し、高市首相は「飲食料品の消費減税と所得連動型給付制度の組み合わせが、支援の十分性と迅速性の観点から最善の方法」と反論したが、具体的な財源についての論戦は深まらなかった。首相は減税財源の確保策を「今後の予算編成で確実に示していく」と語ったが、具体策がないままでは主張の説得力を欠く。

一方、先の衆院選で「今秋から食料品の消費税を恒久的にゼロにする」公約を掲げていた「中道」側にも物足りなさが残る。首相が財源の根拠を示さないのを批判するのであれば、自らが掲げた公約の財源獲得の手法と実現性を示し、首相の曖昧さを追及できなかったのか。

日本維新の会の金村龍那総務会長は定数削減法案について、今国会で成立させる決意を首相に求めた。これに対し首相は、「議員定数の在り方は民主主義の根幹に関わる問題だ」としつつも、「国会で議論いただくべき事柄だ」と述べるにとどめた。

国会審議に委ねる姿勢は、憲法改正についても同様だった。自民党の井上信治幹事長代理が「改正の早期実現に向け、国会での議論と国民の理解を車の両輪としながら、前進するための議論を行うべきだ」と求めたのに対し、首相は「憲法審査会や各党・各会派の議論を尊重する立場だ」とし、距離を置いた。 国民民主党の玉木雄一郎代表は「改憲議論が停滞している」原因として、与党内の自民と維新の間で憲法９条改正案の見解が割れていることを挙げた。改憲志向を共有しつつも「自衛隊が軍隊か否か」といった基本認識が異なっていては条文化作業の進展は難しい。

先の特別国会では４月以降、衆院憲法審査会が毎週開催され、改憲手続きを定める改正国民投票法が成立。緊急事態条項の創設に関しても議論が進んでいる。しかし、９条改正は国家の根幹に関わる改憲の肝であり、その議論が置き去りになっていては本末転倒である。

首相は来春の自民党大会までに国会発議のめどを付けたいと意欲を示している。ならば、首相の指導力を促せるよう、与党側の質問者である井上氏も、より踏み込んだ質問をするなど工夫を凝らしてもらいたかった。

スローガンの真価を

野党は今後も簗（やな）和生農林水産相による道路予算発言問題を追及する構えだ。任命権者である首相には謙虚かつ丁寧に応じつつ、自身の掲げる「決断、挑戦、実行」というスローガンの真価を発揮し政権運営の舵（かじ）取りを的確にすることが求められよう。