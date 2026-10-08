ノーベル化学賞　生命の謎解く手掛かり発見【社説】

２０２６年のノーベル化学賞に、東京理科大の硤（そ）合（あい）憲三（けんそう）名誉教授らが決まった。日本のノーベル賞受賞は、24年の日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）、25年の坂口志文・大阪大特任教授と北川進・京都大特別教授に続き３年連続。個人では計31人（米国籍を含む）。日本人の受賞を大いに誇りたい。

ノーベル化学賞の受賞が決まり、記者会見で笑顔を見せる東京理科大の硤合憲三名誉教授＝７日、東京都新宿区（時事）

化学実験で最も驚異的

授賞理由は「不斉有機合成における非線形効果および自己触媒の発見について」。有機化合物の中には、構成する原子の数や種類が同じでも、互いを鏡に写したように反対の立体構造になっているものがある。右手と左手の関係に例えられるが、工夫せずに合成すると混在した状態になる。

ところが、生体を作るアミノ酸などの物質は、その一方の型だけを自己複製しており、ＤＮＡもその一つ。なぜこのような違いが生まれるかが謎だったが、硤合氏は一方の型のみに偏る「ホモキラリティー」が作り出される仕組みを解明した。その反応は「硤合反応」と呼ばれ、生命の起源に関わる謎を解く手掛かりになるとされる。

また、医薬品などの合成では左系、右系のうち一方が薬に、一方が毒になることもあり、目的の化合物だけを作る方法が研究されてきたが、硤合氏は１９９５年、この反応を起こす実験に成功し、その成果を英科学誌ネイチャーに掲載した。硤合氏の発見は創薬技術に大きな影響を与えるとみられる。

硤合反応について、スウェーデン王立科学アカデミーは「これまでの化学実験の中で最も驚異的なものの一つだ」と高く評価。硤合氏らの業績を「１世紀以上も未解決だったホモキラリティーがどのようにして自然発生的に生じるのか、という問題に解決策をもたらした」と称（たた）えている。

硤合氏は50年、広島県生まれ。東京大で博士号を取得後、私立の東京理科大に奉職した。硤合氏は受賞会見で「ホモキラリティーの研究が世に認められ非常にうれしい」と述べるとともに「ゼロから始めた研究だが、成果を挙げた。大学職員、学生の力なくしては（仕組みを）見つけることがなかった」と謝意を示した。

東京理科大にゆかりのあるノーベル賞受賞者には、熱帯病に効くイベルメクチンなどの薬の開発に貢献し、２０１５年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智・同大特別栄誉博士がいる。ノーベル賞と言えば東大や京大など国立大の研究者がよく知られているが、硤合氏の受賞決定がわが国の私立大・研究機関の人材や組織の広がりを海外にアピールする機会となることが願われる。

日本参加研究が物理学賞

一方、今年のノーベル物理学賞には、南極で素粒子ニュートリノを観測する国際共同プロジェクト「アイスキューブ」を率いた米国の学者が決まった。そのプロジェクトには千葉大や同大の吉田滋教授、石原安野教授らが参加し、観測器具の開発やデータ分析などで数々の成果をてい挙げる。

今後、世界に雄飛する後進の活躍を期待したい。