ロシア兵補充　犠牲者増やす侵略をやめよ【社説】

ロシアのプーチン大統領は下院選挙で与党「統一ロシア」が勝利したのを受け、ロシア軍の現役軍人数を１万５５００人増やし、１５５万５００人とする大統領令に署名した。
下院選で反対政党排除
今回の下院選では、ウクライナへの軍事侵攻に反対する政党が排除されており、有権者に侵攻の是非を問う機会は与えられなかった。多くの犠牲者を生み続ける兵力増強ではなく、まず侵略そのものをやめるべきだ。
ロシア軍の総兵力は予備役などを含めて２４４万１６３０人となった。今年３月には２３９万１７７０人、６月には２３９万９１３０人で、このうち現役軍人は１５１万人だった。さらに７月には現役軍人を１５３万５０００人に増やしており、軍備拡張が続いている。
背景には深刻な兵員不足があるとみられる。ロシア軍はウクライナ軍の無人機や人工知能（ＡＩ）を活用した高精度攻撃にさらされ、１日当たり２０００人の戦死者を出すこともあると推計されているからだ。
ロシア軍はウクライナ東・南部４州の完全掌握を目指し、約１２００㌔に及ぶ戦線で少しずつ前進している。しかし、その代償として死傷者は増え続けている。大量の犠牲を前提とした人海戦術を維持するには、絶えず兵員を補充しなければならない。国内では強権的な言論統制が敷かれ、デモは治安機関によって封じ込められている。
２０２２年２月の侵攻開始から約７カ月後、プーチン大統領は予備役30万人を対象とする部分動員令を発令した。さらに23年４月には40万人規模の新兵募集を進め、給与を大幅に引き上げる特例措置を講じた。その後も各地で募集広告が掲げられ、高額報酬を前面に出した勧誘が続けられている。
しかし、最前線に送られた兵士は極めて危険な状況に置かれる。英ＢＢＣロシア語版（電子版）は今月初め、ウクライナで戦死したロシア兵について、氏名が確認された者だけで26万６０３２人に上ると報じた。日本の防衛白書も、ウクライナ軍参謀本部が今年７月に発表したロシア軍の死傷者１４１万４０００人、米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）が推計した死傷者約１４０万人、戦死者約45万人という数字を紹介している。
第２次世界大戦後、朝鮮戦争やアフガニスタン侵攻など、ソ連時代を含めてロシアが関与した17の軍事行動による戦死者数は計約４万９３００人とされる。ウクライナ侵攻ではその数字を開始から１年足らずで上回り、現在も記録を更新し続けている。しかもロシア政府は、自軍の死傷者数を公表しない。
国民が実情を知ろうとしても、頼りとなるのは欧米メディアなどの報道である。ところが、それを根拠に侵略へ反対の声を上げれば「外国の代理人」として取り締まりの対象となる。今回の下院選でも民主派政党ヤブロコは排除された。
死傷者数を隠す人命軽視
多大な死傷者の実態を隠し続ける姿勢は、人命軽視に他ならない。犠牲者を増やし続ける侵略を直ちにやめ、ウクライナから撤退すべきである。