ロシア兵補充　犠牲者増やす侵略をやめよ【社説】

ロシアのプーチン大統領は下院選挙で与党「統一ロシア」が勝利したのを受け、ロシア軍の現役軍人数を１万５５００人増やし、１５５万５００人とする大統領令に署名した。

ロシアとウクライナの紛争開始から4年、モスクワの路上で、ロシアの民間軍事会社「ワグネル」の戦闘員を含む戦死したロシア兵の追悼碑のそばを通り過ぎていく人（AFP時事）

下院選で反対政党排除

今回の下院選では、ウクライナへの軍事侵攻に反対する政党が排除されており、有権者に侵攻の是非を問う機会は与えられなかった。多くの犠牲者を生み続ける兵力増強ではなく、まず侵略そのものをやめるべきだ。

ロシア軍の総兵力は予備役などを含めて２４４万１６３０人となった。今年３月には２３９万１７７０人、６月には２３９万９１３０人で、このうち現役軍人は１５１万人だった。さらに７月には現役軍人を１５３万５０００人に増やしており、軍備拡張が続いている。

背景には深刻な兵員不足があるとみられる。ロシア軍はウクライナ軍の無人機や人工知能（ＡＩ）を活用した高精度攻撃にさらされ、１日当たり２０００人の戦死者を出すこともあると推計されているからだ。

ロシア軍はウクライナ東・南部４州の完全掌握を目指し、約１２００㌔に及ぶ戦線で少しずつ前進している。しかし、その代償として死傷者は増え続けている。大量の犠牲を前提とした人海戦術を維持するには、絶えず兵員を補充しなければならない。国内では強権的な言論統制が敷かれ、デモは治安機関によって封じ込められている。

２０２２年２月の侵攻開始から約７カ月後、プーチン大統領は予備役30万人を対象とする部分動員令を発令した。さらに23年４月には40万人規模の新兵募集を進め、給与を大幅に引き上げる特例措置を講じた。その後も各地で募集広告が掲げられ、高額報酬を前面に出した勧誘が続けられている。

しかし、最前線に送られた兵士は極めて危険な状況に置かれる。英ＢＢＣロシア語版（電子版）は今月初め、ウクライナで戦死したロシア兵について、氏名が確認された者だけで26万６０３２人に上ると報じた。日本の防衛白書も、ウクライナ軍参謀本部が今年７月に発表したロシア軍の死傷者１４１万４０００人、米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）が推計した死傷者約１４０万人、戦死者約45万人という数字を紹介している。

第２次世界大戦後、朝鮮戦争やアフガニスタン侵攻など、ソ連時代を含めてロシアが関与した17の軍事行動による戦死者数は計約４万９３００人とされる。ウクライナ侵攻ではその数字を開始から１年足らずで上回り、現在も記録を更新し続けている。しかもロシア政府は、自軍の死傷者数を公表しない。

国民が実情を知ろうとしても、頼りとなるのは欧米メディアなどの報道である。ところが、それを根拠に侵略へ反対の声を上げれば「外国の代理人」として取り締まりの対象となる。今回の下院選でも民主派政党ヤブロコは排除された。

死傷者数を隠す人命軽視

多大な死傷者の実態を隠し続ける姿勢は、人命軽視に他ならない。犠牲者を増やし続ける侵略を直ちにやめ、ウクライナから撤退すべきである。