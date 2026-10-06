首相所信表明　経済成長で国力を高めよ【社説】

臨時国会が召集され、高市早苗首相が衆参両院の本会議で所信表明演説を行った。経済の語源とされる「経世済民（けいせいさいみん）」をスローガンに掲げ、国民生活を豊かなものにすると強調した。30分間の演説の大半を経済政策に費やした。

衆院本会議で所信表明演説をする高市早苗首相＝５日、国会内（時事）

積極財政で経済好循環を

首相は、世界共通のリスクや課題に先手を打つ「危機管理投資」や、未来を切り開く「成長投資」を大胆に進めると表明した。政府主導の成長投資を呼び水として雇用、所得、税収増につなげる「国内総生産（ＧＤＰ）拡大の下での好循環」を実現すると強調。成長と持続可能な財政を両立させる「『責任ある積極財政 元年』の幕開けだ」と宣言した。

一方、長く続いたデフレなどを背景に、国民や企業に「『守りの姿勢』が蔓延（まんえん）している」と表現した。緊縮財政が「失われた30年」と言われる長期低迷を招いたことへの反省だ。経済成長に対する決意が感じられる演説だった。

今国会では、飲食料品の消費税率を来年４月から２年間、８％から１％に引き下げる法案が焦点となる。首相は、「家計に少しでも『ゆとり』を生み出したい」と理解を求めた。財源は特例公債に頼らずに確保するため、心配には及ばないと強調したが、具体的な説明が不足していた。２月の衆院選を念頭に、野党各党が減税を主張していたことを挙げ、牽制（けんせい）する場面もあった。公約を撤回した野党側も責任が問われよう。

経済的な負担感が減れば、生活にゆとりが生じ、結婚・出産・子育てへの意欲にもつながる。

首相は、人口動態の予測と対応策の全体像「人口総合戦略」を年末に策定すると表明した。現状を「国難」と表現し、「少子化の流れを反転させるとともに、人口減少社会に適応した新たな国のかたちを築かなければならない」と問題提起した。経済を動かすのは人だ。最優先で人口政策に取り組んでほしい。

安全保障・外交政策・憲法改正については、具体的な踏み込みがなかった。外交は日米同盟を基軸とし「自由で開かれたインド太平洋」を一層推進する考えを表明。年末の安全保障関連３文書改定を念頭に、防衛力強化を着実に進めると述べた。

冒頭、在沖縄米兵が強盗殺人容疑で逮捕された事件で「（米側に）捜査への全面的な協力、米軍関係者の綱紀粛正と事件の再発防止の徹底を強く求めた」と述べた。当然の主張だ。同盟関係を損なわないためにも、米側の実効性ある対応が求められる。

関係悪化が長引く中国については「国益を守るための対話を進め、建設的かつ安定的な関係を構築する」と述べつつ、日本周辺での威圧行為や軍事活動の拡大について「主張すべきことは主張し、責任ある行動を強く求める」と訴えた。

野党は具体案を示せ

今国会では、衆院議員定数削減などで与野党の対立が予想される。与党は参院で過半数割れしており、慎重な合意形成が求められる。野党も政府・与党への批判だけでは国民から見放される。具体的な対案を示し、幅広い合意形成に努めてほしい。