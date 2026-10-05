サイバー防御　効果的運用で抑止力向上を【社説】

今月から重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の運用が始まった。

人工知能（ＡＩ）の進化でサイバー空間の脅威は高まっている。運用開始後も抑止力向上に努める必要がある。

「基幹インフラ」が対象

能動的サイバー防御は、攻撃の兆候を探知した際に警察や自衛隊が相手サーバーに侵入し、不正プログラムの消去などで無害化するものだ。国民生活に直結する電気や鉄道、金融など15業種２５８の「基幹インフラ」事業者が対象となる。対象事業者には自社で使用する主要なＩＴ製品の情報を来年３月までに政府に届け出ることが義務付けられ、サイバー攻撃発生時の政府への報告も義務化された。

①無害化措置②官民連携の強化③通信情報の利用――が能動的サイバー防御の３本柱で、政府が平時からインターネット空間を監視し通信情報を収集・分析して対処する。③はシステム整備に時間がかかっているため、２０２７年秋から施行される。ハッカー集団を含め大半の攻撃は警察が対応するが、安全保障に関わるような重大な案件は自衛隊と共同で対処する。

ロシアによるウクライナ侵略では、通信システムなどへのサイバー攻撃が確認された。能動的サイバー防御の効果的な運用は有事に備える上でも極めて重要だ。政府は22年12月に改定した安保関連３文書に導入を明記した。サイバー空間における反撃能力（敵基地攻撃能力）だと言えよう。

また政府が昨年12月に決定した新たな「サイバーセキュリティ戦略」では、中国、ロシア、北朝鮮などによる国家を背景としたサイバー攻撃が「深刻な脅威となっている」と指摘。「国が要となる防御と抑止」に取り組む方針を打ち出した。

新戦略は、「サイバー攻撃による重要インフラの機能停止、他国への選挙干渉、機微情報の窃取」が国家を背景に平素から行われているとして危機感を表明した。こうした脅威に対処するには、能動的サイバー防御と共に同盟国や同志国との協力も欠かせない。

さらに、高性能ＡＩへの対応も急がれる。犯罪組織は高性能ＡＩを悪用し、攻撃に使うサーバーを使い捨てにしているとされる。被害拡大防止には、攻撃元サーバーを早急に特定する必要がある。警察庁は将来的にはＡＩを活用して判断に役立てるとしている。

官民連携のために政府は「官民協議会」を設置。収集した情報や、攻撃を受けた事業者の情報を共有するとともに、攻撃に使われる高性能ＡＩの情報や対処方法を提供する。サイバー攻撃への抑止力向上には、対象企業の積極的な協力も求められる。

対象外事業者への支援も

能動的サイバー防御の運用開始は対象外の事業者にも影響が及ぶとみられる。対象事業者と取引があれば、情報共有や資料提出を要求されるケースもあるだろう。

政府は報告内容の標準化や相談窓口の一元化などで負担を軽減し、対象外事業者のサイバーセキュリティー強化も支援する必要がある。