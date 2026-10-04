９月の日銀短観　日銀は物価安定へ万全期せ【社説】

９月の日銀全国企業短期経済観測調査（短観）によれば、大企業製造業の景況感は、世界的に旺盛な人工知能（ＡＩ）関連需要が牽引（けんいん）して６四半期連続で改善した。

一方、非製造業の景況感は原材料費や人件費などのコスト負担が幅広い業種で重しとなり、５期ぶりに悪化した。

日本銀行

先行き悪化、楽観できず

先行きは共に、中東情勢への不安や人件費増によるコスト上昇のため、悪化を見込む。食品の値上げ品目が急増しており、物価の騰勢による需要の落ち込みが懸念される。日銀には物価の安定へ、追加利上げを含めた適切な対応が望まれる。

企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は、大企業製造業がプラス24と前回の６月調査から２ポイント改善。２０１８年３月以来の高い水準となった。ＡＩや半導体関連の需要拡大により、生産用機械や電気機械が牽引する形で改善。石油・石炭製品、鉄鋼など素材関連業種も原材料コスト上昇分の価格転嫁が進み好調だった。加えて、活発なデータセンターの建設なども押し上げ要因となり、企業心理が一段と改善した。

ＡＩ関連需要は中小企業にも波及し、広がりを見せる。こうした需要は設備投資も牽引し、26年度の計画は大企業製造業で前年度比11・６％増と堅調だ。

一方、大企業非製造業のＤＩはプラス35で、高水準ながらも前回（プラス37）から５期ぶりに悪化。原材料費や人件費などのコスト負担が幅広い業種で重しとなり、価格転嫁による需要の減少も懸念される。特に宿泊・飲食サービスや小売りは、天候不順にも見舞われ、悪化が目立った。

先行きについては、大企業製造業がプラス21、同非製造業がプラス30と悪化を見込んでおり、楽観はできない。中東情勢の混乱は長期化の様相を呈し、原油価格の高止まりが続く。人件費増によるコスト上昇のほか、地震や豪雨被害の影響もあり、販売価格の上昇で需要の落ち込みが懸念される。これに加え、円安圧力も根強く、輸入インフレが再び加速する恐れもある。

企業間で取引されるモノの価格を示す企業物価指数は、８月まで３カ月連続で７％を超えた。消費者に身近な製品に価格転嫁が広がると見込まれており、現に食料品値上げは９月４９６５品目、10月３１５３品目と急増し、この２カ月で８０００品目超となっている。27年にかけても断続的な値上げが続くという（帝国データバンク調べ）。

年内に追加の利上げを

日銀は段階的に利上げを進めており、９月18日に政策金利を０・25％引き上げた。今回の調査の回収基準日は９月９日のため、その後の追加利上げは反映されていないが、企業の資金繰り判断などに大きな変化はなく、金融環境は引き続き緩和的な状況である。

今回の短観は、物価騰勢による需要の落ち込みを懸念する企業の動向を示す内容で、日銀の利上げ継続の方向性を裏付ける結果とも言える。日銀は物価の安定に万全を期し、年内の追加利上げを含め適切な措置に取り組んでほしい。