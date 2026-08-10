「山の日」10年　低山でも増えた遭難事故【社説】

きょうは「山の日」。「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日で、国民の祝日となって10年を迎えた。毎年行われる記念全国大会は、今年は岐阜県高山市で開かれる。

大行列の富士山登山客

半数近くが60代以上

岐阜県は日本のほぼ中央にあり、七つの県に囲まれた内陸県。全国で第２位の森林率を誇る。高山市から東に北アルプスの槍ケ岳、穂高連峰、乗鞍岳などがあり、西には白山、南に御嶽山を望むことができる。さらに県内には里山ハイクの名所も多く、国立・県立の自然公園も豊富だ。「岐阜県民の歌」には「岐阜は木の国山の国」とあり、山々と清流に育まれて、飛騨の木工芸、美濃和紙、さらには東濃の陶磁器、鵜（う）飼いなど伝統文化が受け継がれ、山の恵みを享受してきた。

大会のテーマは「『木の国 山の国』の恵みを活かし、未来へつなぐ」。ロゴマークには３０００㍍級の山々、県花「レンゲソウ」、県鳥「ライチョウ」、県木「イチイ」、県魚「アユ」、飛騨高山を象徴する人形「さるぼぼ」など、自然の恵みを配置してある。当日は高山市で記念式典や歓迎フェスティバルが開催され、乗鞍山麓五色ケ原の森散策や、新穂高ロープウェイ乗車と散策、ガイドとの高山街歩きなど、参加者は各種プログラムを楽しむことができる。

ところで岐阜県山岳連盟が「ぎふ百山」を選定したのは１９７５年だったが、さらに93年に「続ぎふ百山」を選定した。それだけ山が多いということ。県境にも多く「ぎふ百山」には登山道がなくて登頂しにくい山も含まれている。

近年、人気を呼んでいるのは低山ハイク。山梨県が２０２２年、冊子『やまなしハイキングコース１００選』を作成し、無料配布したところ初版１万部が３週間でなくなり、新たに２万部増刷したがこれもすぐなくなった。主に１～２時間で登頂できる低山を、「富士山眺望」「森と渓谷」など６テーマ別に紹介したのだが、予想以上の反響だった。それだけ低山に人々が集まるようになった。その魅力が見直されているからだ。

岐阜県でも南部の各務原（かかみがはら）アルプスや納（の）古（こ）山（やま）、両白山地の高（こう）賀（か）山（さん）、郡上市の銚子ケ峰など名山がたくさんあり、人気を呼んでいる。森や木を知るにはよい山々だ。だが、遭難者もまた低山で増えている。

昨年全国で発生した山岳遭難者は３６２３人で、統計の残る１９６１年以降最多。遭難者が多かった山は秩父山系（１７１人）、丹沢山塊（１６８人）、高尾山系（１０６人）。

渓（たに）も山も深くない高尾山系で１０６人というのは驚くべき数字だ。都心から日帰りで行ける近さで入山者も多いからなのだろうか。日本山岳ガイド協会では１５００㍍以下を低山としている。年齢では全遭難者の半数近くが60代以上で70代が最多。

トレーニングが不可欠

高齢になって趣味と健康のために登山をしようとする人がいるが、普段からトレーニングをしていない体は要注意なのだ。２～３時間も登れば、疲労で動きにくくなるということを忘れてはいけない。