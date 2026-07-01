中国の民族団結法　民族浄化政策となる危険性【社説】

中国で「民族団結進歩促進法」が施行された。習近平国家主席が掲げる「中華民族共同体」を築く法律として位置付けられるが、少数民族のアイデンティティーを奪う同化政策が共産党支配の下に強引に推し進められ、民族浄化となる危険性がある。

海外組織の法的責任追及

同法はさらに、海外の組織や個人が中国の民族団結を損なった場合にも法的責任を追及するもので、中国が諸外国に水面下で設置している「海外警察」を通じて外国でも主義・主張次第で政治弾圧を行う恐れもある。

習氏は２０２２年10月に行われた中国共産党第20回党大会で異例の３期目続投を決め、独裁体制を築いた。その際、２期目までに政敵を汚職追放を名目とした逮捕・拘束などで一掃し、独裁権力を手中にする傍ら、「中華民族共同体意識の強化」を国家建設の基本の一つとなる民族政策として打ち出した。

「中華民族の夢」として対外的な世界戦略である巨大経済圏構想「一帯一路」を進める一方、国内では56の民族を「中華民族」としてひとまとめにする国家像を実現するものだ。だが、中国が抱える民族問題は、中国共産党が１９４９年に樹立した中華人民共和国がチベット人、ウイグル人、モンゴル人の領域を侵略したことに原因がある。

チベットは現在中国の青海省などとなり、新疆ウイグル自治区のウイグル族は東トルキスタン、内モンゴル自治区のモンゴル人は南モンゴルなどそれぞれが民族国家を持つ夢を持っている。習氏の「中華民族の夢」と大きく矛盾する現実であり、そこに中国が民族団結進歩促進法を導入した理由があろう。懸念されるのは、これら少数民族の主張を唱える人々への弾圧が強まることだ。

ただ、既に同化政策は野蛮な手法を伴いながら行われてきている。チベットではチベット仏教の伝統を守る僧侶を逮捕し、チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世の後継者を中国当局が選ぼうとしている。内モンゴル自治区ではモンゴル語を教えることを制限し、反対すれば拘束される事態が起きている。

新疆ウイグル自治区ではイスラム教徒であるウイグル族を強制的に収容所に送り、これに国際社会から批判が巻き起こると「研修施設での職業訓練学習」だと強弁した。米国政府や欧州各国の議会は「ジェノサイド（大量虐殺）」であると認定する決議や声明を発している。国連人権高等弁務官事務所は「人道の罪に該当する可能性がある」とし、日本の衆議院も「新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議」を採択した。

日本国内での安全図れ

このような国際的な非難の中で、中国は３月に行われた全国人民代表大会（全人代）で民族団結進歩促進法を可決しており、諸外国の懸念を考慮していない。少数民族を「中華民族」にする教育や、宗教の上に中国共産党の指導を置く方針は、さらなる人権弾圧が進む危険な動きとみる他はない。

少なくともわが国は、中国を離れて人権弾圧を批判する少数民族の人々の安全が図られるように、万全を尽くすべきだ。