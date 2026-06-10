Ｗ杯開幕　日本サッカーの成熟度示せ【社説】

昨年の国際親善試合で日本に敗れたブラジルの選手ら＝2025年10月、東京・味の素スタジアム

サッカーの４年に１度の祭典、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会が11日（日本時間12日）、開幕する。３カ国による共催は史上初となる。大会の成功を祈るとともに、７月19日（同20日）の決勝まで、１カ月の熱戦に期待したい。

初のベスト８進出目指す

日本代表は、初出場を果たしたフランス大会（１９９８年）から８大会連続の出場となる。１次リーグではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。準備を万全にして臨んでほしい。まずは決勝トーナメント進出が目標となる。

強豪国オランダ、堅守を誇るチュニジア、長身の選手がそろうスウェーデンと、タイプの異なる国々が相手となる。１次リーグ突破に向け、臨機応変に戦術や選手起用を変える必要があるだろう。

現在の日本サッカーは、「パスワーク中心」「一部の主力選手依存」といった戦い方から、「個」の強さと組織力を連動させる方向へと進化してきている。対戦相手や試合状況に応じて、戦術やフォーメーションを変えていくスタイルだ。「誰が出ても勝つ、誰と組んでも機能する」（森保一監督）高いレベルが求められるようになった。

前回のカタール大会（２０２２年）で日本は、１次リーグで強豪のドイツとスペインを撃破した。その後も、国際親善試合でＷ杯優勝経験のあるブラジルやイングランドを破るなど、世界の強豪とも戦えることを示してきた。ならば、これまでの最高成績ベスト16を突破し、８強入り、さらには目標とする優勝も夢物語ではないだろう。現在の日本サッカーが世界を相手にどこまで通用するのか、その実力が試されることになる。

一方、勝ち進むためのハードルも上がっている。まず今大会では、出場チーム数が従来の32から48に、試合数も全部で１０４に増えた。日本がベスト８進出を目指す場合、決勝トーナメントがベスト32から実施されることから、以前の大会より試合が一つ多くなる。

また、開催国が米国、メキシコ、カナダにまたがっており、大きく異なる試合会場の環境や長距離移動への対応が必要となる。厳しい夏の暑さの中でも試合を戦わなければならない。

険しい道のりに見えるが、今は多くの日本人が世界の舞台で活躍する時代だ。今回のＷ杯代表メンバーも、海外クラブ所属の選手が26人中23人を占めている。イングランド・プレミアリーグなど、最高峰のクラブでしのぎを削っている選手たちが本領を発揮する時だ。そして選手だけでなく、帯同するスタッフも含め「国の総合力」（宮本恒靖日本サッカー協会会長）を発揮して乗り越えていくことが求められる。

現在地映し出す舞台

日本サッカーは五輪での銅メダル獲得（１９６８年メキシコ大会）やＪリーグ発足、「ドーハの悲劇」など紆余（うよ）曲折を経て発展してきた。選手やスタッフだけでなく、審判団にも日本人が２人選出されている。日本サッカーの成熟度が高まってきていると言える。世界一を目指す日本サッカーの現在地を映し出す舞台となる。