ＨＴＶ―Ｘ　宇宙輸送の新たな挑戦開始【社説】

新型宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ―Ｘ）を搭載し打ち上げられるＨ３ロケット７号機＝26日午前、鹿児島県・種子島宇宙センター

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資や実験装置などを輸送する新型の補給機（ＨＴＶ―Ｘ）１号機がＨ３ロケット７号機で打ち上げられた。

ＨＴＶ―Ｘは無人補給機「こうのとり」（ＨＴＶ）の後継機だが、輸送能力を増強しただけでなく、月探査への貢献も視野にさまざまな改良が施され、ＩＳＳから離脱後、各種の実証実験を行う。宇宙輸送の新たな挑戦にエールを送りたい。

輸送能力・運用性が向上

ＨＴＶ―Ｘは単なる補給機にとどまらず、将来のさまざまなミッションへの対応を見据える。一つはＩＳＳに物資を輸送後、軌道上での技術実証プラットフォームとして活用する。

またＨＴＶ―Ｘで獲得するシステムは、ＩＳＳ退役後の地球低軌道での有人活動や国際宇宙探査ミッションへの応用が可能で、特に米国が主導する国際月探査「アルテミス」計画で予定されている月周回有人拠点「ゲートウエー」への物資補給での貢献が検討され、米国の期待も高い。

ＨＴＶ―Ｘがこうのとりと大きく異なる点は、ＩＳＳからの離脱後の運用だ。こうのとりは離脱後、ＩＳＳで不要になった廃棄物を積み、数日で大気圏に再突入させていたが、ＨＴＶ―Ｘは最長１年半にわたり、地球周回軌道を飛行しながらさまざまな実証実験を実施する。

今回の１号機では、ＩＳＳからの離脱後、約３カ月にわたり、超小型衛星の放出のほか、宇宙ごみ除去への応用が期待される世界初のレーザー測距による定量的な精度評価と、宇宙太陽光発電システムのような数百㍍から数㌔級の大型宇宙構造物の構築を見据えた薄型軽量の展開パネルやアンテナの性能・動作などの実証実験を行う。

運用面だけでなく、機体の軽量化を図り、輸送能力を約６㌧とこうのとりの約１・５倍に向上。打ち上げ後に２枚の太陽電池パネルを展開する形にすることで供給電力量も１・５倍に増やした。

Ｈ３ロケットについても期待は大きい。今回の７号機は液体燃料エンジン（ＬＥ―９）２基、固体ロケットブースター（ＳＲＢ―３）４基の「２４形態」で、打ち上げ能力が日本の宇宙開発史上最大となり、見事に成功した。

Ｈ３は液体エンジンやＳＲＢ―３の数、衛星カバー（フェアリング）の形状を衛星の大きさや投入軌道に応じて選択することで、価格面を含め幅広い需要のカバーを目指している。

現在準備中の６号機では、ＳＲＢ―３を使わず、３基のＬＥ―９のみで打ち上げる「３０形態」で計画。開発目標に掲げる「Ｈ２Ａの半額」（約50億円）のコストはこの形態で実現する見通しだ。

形態拡充で受注拡大を

７号機で成功させた最大能力の２４形態では、商業需要の多い静止衛星打ち上げで最大６・５㌧の大型衛星も搭載可能で、近年増えている小型衛星を大量投入する「コンステレーション」への対応も視野に入れる。

打ち上げまでの準備期間の短縮などを含め、コスト低減と形態の拡充で世界の衛星打ち上げ市場で受注拡大を実現したい。