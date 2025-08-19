４～６月期ＧＤＰ　景気堅調も先行きが心配だ【社説】

米国の高関税政策の発動で心配された２０２５年４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、実質で前期比０・３％増、年率では１・０％増と、過去の数値が修正されたことで５四半期連続のプラス成長になった。

もっとも、今後は高関税による輸出・生産への下押し圧力が一段と強まることが確実。長引く物価高から個人消費も冴（さ）えないため、日本経済の先行きは楽観できない状況だ。

米関税の輸出下押し圧力

まずトランプ米政権が４月以降、自動車・同部品への追加関税や相互関税を発動し、その大きな影響が出ると予想された輸出は、前期比２・０％増と２期ぶりにプラスに転じた。電子部品・デバイスも伸びたが、自動車メーカーが輸出価格を引き下げ、販売台数の落ち込みを回避したことが大きく寄与した。

ただ、これは関税コストを輸出価格の引き下げという形で負担し、それだけ利益を削っているわけで、いつまでも続けられるわけではない。現に４～６月期の決算で日産自動車とマツダは純利益が赤字に転落、トヨタ自動車も２桁の減益となった。

関税コストを吸収しきれず、今後販売価格への転嫁が本格化すれば、輸出を大きく下押ししかねず、生産にも響いてこよう。

日米両政府は現在27・５％の自動車・同部品の関税を15％に引き下げることで合意したが、実施時期はまだ明確になっていない。下がっても以前より高率の関税は残るわけで、体力を消耗した自動車メーカーが輸出価格を引き上げざるを得なくなるのもそう遠くはないだろう。

輸出・生産の下押し分を国内需要がカバーしきれば問題はないが、現状はどうか。

ＧＤＰの半分以上を占める個人消費は、前期比０・２％増と小幅なプラスにとどまり、相変わらず勢いが出ない。夏物衣料などで前倒し需要が出たものの、値上げのあった飲料など食品は低調で、外食や宿泊も減少した。依然として物価高が消費の重しになっている。

随意契約による政府備蓄米の放出で、物価高の象徴的存在だったコメ価格が５㌔当たり３５００～３６００円台に下がり、物価高騰が緩和の兆しを見せているのは朗報で、10月以降に実質賃金がプラスに転換すると予測する専門家も少なくない。

ただ、伸びは限定的で個人消費を大きく牽引（けんいん）するほどではないというのが大方の見方。しかもプラスが定着するには来年も引き続き高い賃上げが欠かせないが、米関税の影響などから上場企業の26年３月期決算は６年ぶりの減益が予想されており、実現は容易ではないだろう。

政府は賃上げ機運維持を

それだけに、政府には米関税で打撃を受ける企業の資金繰りなど細やかな支援はもちろん、賃上げの支援に努め企業の賃上げ機運を維持してほしい。企業も厳しい環境でも賃上げや設備投資に努め、内需の振興を図ってもらいたい。

今回の速報値発表では、個人消費や輸出などの上振れで改定値の１～３月期実質ＧＤＰがマイナス成長からプラス成長に変更となった。政府は政策の妥当性を期すためにも、統計の正確性を確保してほしい。