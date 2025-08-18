プラごみ条約　合意形成へ粘り強い努力を【社説】

プラスチック汚染防止条約の策定を目指してスイス・ジュネーブで開かれていた政府間交渉委員会の会合は、合意を見送り閉会した。合意形成へ粘り強い努力を続けていく必要がある。

生産規制を巡って対立

失敗に終わった昨年11～12月の韓国・釜山での協議から８カ月、ルイス・バジャス議長（駐英エクアドル大使）が健康に有害なプラスチックの段階的廃止を盛り込む新たな条約案を提示。協議は１日延長し11日間にわたったが、プラスチックの生産規制などを巡る意見の溝が深く、バジャス議長は合意見送りを提案するしかなかった。

汚染防止には、プラ製品の生産規制、使い捨ての抑制、リサイクルの促進が３本柱となる。海洋に流れ出たプラごみ被害の大きい島嶼（とうしょ）国や欧州連合（ＥＵ）が、生産規制を求めるのに対し、プラスチックの主原料である石油の産出国は、石油の輸出減に繋（つな）がるとして反対している。

２０２２年の国連環境総会で、プラごみ汚染に歯止めを掛けるため法的拘束力のある条約をつくる決議を採択した。それから３年が経過したものの、生産規制を巡る溝は大きい。今回も合意に至らず条約策定の機運は後退するとの見方もあるが、このまま宙に浮かせるわけにはいかない。妥協点を見いだして条約を策定する必要がある。

日本の海岸にも、プラスチック製の浮き、網、ロープなどの漁具、ペットボトル、さまざまな容器が流れ着いている。プラごみは分解されず放っておけばいつまでも残っている。美しい海岸の景観を台無しにするだけではない。波や紫外線の影響で細かく砕け、５㍉以下になった「マイクロプラスチック」となり、それを体内に取り込んだ魚、その魚を食べた人間に健康被害を及ぼすとの指摘もある。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の推計によると、プラごみは20年の３億６０００万㌧から40年には６億１７００万㌧に増え、海に流出した累積量は３億㌧となる。50年には海洋に存在するプラごみの総重量が海にいる魚以上になるとの試算もある。

サウジアラビアなど産油国は、生産規制に関わる条項を議論の対象にしないよう要求してきた。プラスチックは人類に大きな恩恵をもたらしてきた。生産を規制するより、廃棄物処理やリサイクルに力を入れるべきだと主張する。

確かにプラスチックは生活を便利にし、医療機器などでも欠かせない。しかし、便利さの代償の大きさが明らかになっている以上、生産量そのものを減らさなければ汚染を抑えることは難しい。

19年に大阪で開かれた20カ国・地域首脳会議（Ｇ20サミット）で、50年までに新たなプラごみ汚染ゼロを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を取りまとめた日本の責任は大きい。島嶼国として汚染の深刻さを知る立場でもある。他の国々に増して合意形成への妥協点を探る努力が求められる。

リサイクルを増やしたい

プラごみ汚染防止には、われわれの日頃の心掛けが重要だ。ペットボトルの回収やゴミの分別で、リサイクルの割合を少しでも増やせるようにしたい。