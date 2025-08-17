米露首脳会談　トランプ氏は翻弄されるな【社説】

トランプ大統領とロシアのプーチン大統領＝8月15日（UPI）

米露首脳会談が米国アラスカ州アンカレジで行われた。２０２２年２月にロシアがウクライナに侵略して以降、米露首脳が対面で会うのは初めて。やりとりの詳細は未（いま）だ明らかにされていないが、最大の焦点であったロシアとウクライナの停戦に向けた合意には至らなかった。

時間稼ぎに成功した露

会談後の記者会見でトランプ米大統領は、「生産的な会談」で「多くの点で合意した」が、「大きな問題が幾つか残っている」とも述べた。ウクライナ東部ドンバス地方のロシアへの割譲など領土問題や和平への条件も話し合われたもようだが、詳細な説明は避けた。一方、ロシアのプーチン大統領も「建設的で有益な会談だった」としながら「危機の根本的な原因を除去しなければならない」と従来の強硬な主張を繰り返した。

トランプ氏が停戦実現への具体的道筋を描けなかったのに対し、プーチン氏は停戦条件で譲歩することなく、また制裁強化を当面回避する時間稼ぎにも成功した。今回の首脳会談はプーチン氏の勝利と言える。

そもそもロシアがウクライナに対し優位な戦いを進めている現状では、プーチン氏が停戦に応じることは考え難い。しかし停戦協議が進まぬことに苛（いら）立ったトランプ氏が新たな対露制裁を科す考えを示したため、ウクライナとの交渉を有利に進める上で重要な仲介役であるトランプ氏をこれ以上怒らせてはマイナスとの判断から、プーチン氏は停戦への意欲があることを強調するため米側に首脳会談を求めたものと思われる。

両首脳とも対話を継続する意向を示しており、２回目の首脳会談が開かれる可能性は高い。だが現在の状況で会談を重ねても、プーチン氏は停戦協議に入る条件交渉で時間稼ぎを続け、その間、占領地拡大を目指すであろうから、停戦に繋（つな）げることは容易ではない。また、米露首脳にウクライナのゼレンスキー大統領を加えた３者会談の実現も模索されている。しかしロシアとウクライナの主張は大きく隔たっており、会談が実現しても停戦に向けた進展は期待薄だ。

トランプ氏は成果を急いでいるが、プーチン氏は長期戦の構えだ。焦るトランプ氏が再びロシア寄りの姿勢に転じ、ドンバス地方の領土割譲案などロシアが求める和平案に同調すれば、ウクライナの立場は一層苦しくなる。強（したた）かなプーチン氏に翻弄（ほんろう）されぬためにはトランプ氏も腰を据え、かつプーチン氏に強い姿勢で臨む覚悟が必要だ。

武力での現状変更許すな

具体的には、武力による現状変更は断じて許さぬとの姿勢を米国が明確にし国際世論を味方につけること、ウクライナを含む欧州諸国と認識を共有し、連携を密にしてロシアに付け入る隙を与えぬこと、さらにロシアが停戦に応じぬ場合は、ウクライナへの武器支援拡大や対露追加制裁および中国などロシア産原油購入国への２次制裁の確実な発動が求められる。

プーチン氏は絶対的な「力の信奉者」だ。融和的な姿勢を見せるだけではプーチン氏を動かすことができず、早期和平の実現も遠のくことをトランプ氏は自覚すべきだ。