トップオピニオン【持論時論】高齢期の生き方と道元の教え 自己を忘れ自己を明らかに 「喝破道場」塾長、曹洞宗僧侶 野田 大燈氏 オピニオン 【持論時論】高齢期の生き方と道元の教え 自己を忘れ自己を明らかに 「喝破道場」塾長、曹洞宗僧侶 野田 大燈氏 タグ会員向け持論時論 2026年11月21日 12時12分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 高松市在住で91歳の現役医師、川西秀徳（ひでのり）さんが今夏『私らしく老いを生きる』（アートヴィレッジ）を出された。老年医学が専門の内科医として、米国で30年、日本で30年、病院や介護施設、在宅の現場で多くの高齢者と向き合ってきた経験に自身の生き方、考え方を加味して、高齢期の意味や生き方を分かりやすく解説している【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事現役世代の手取りを守る 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 人気記事 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 日本を守るドローン大量導入 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 オピニオン 『ドイツ・イデオロギー』の破綻 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 古い国対政治とメディア 国際秩序の激変に対応できるか ジャーナリスト 黒木 正博 【オピニオン】 オピニオン 作り出される偽の世論「扇動の時代と報道汚染～モリカケ・裏金・旧統一教会報道」 著述家 加藤 文宏氏【世日クラブ講演要旨】 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 自衛隊を強靭化し防衛を盤石に 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 新着記事 オピニオン 現役世代の手取りを守る 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 オピニオン 共産主義には自由がない 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 自衛隊を強靭化し防衛を盤石に 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】軽度認知症への対策 早期発見で機能回復を かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 オピニオン 日本を守るドローン大量導入 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 オピニオン 古い国対政治とメディア 国際秩序の激変に対応できるか ジャーナリスト 黒木 正博 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】16回目の「聖徳太子像富士登山」 古代から信仰の対象に 浄土真宗本願寺派如来寺住職 渡辺 英道氏 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由