トップオピニオン現役世代の手取りを守る 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 オピニオン 現役世代の手取りを守る 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 タグTOP NEWS2どうする 日本の少子化問題会員向け家族観 2026年11月19日 10時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 少子高齢化問題を解決するためには、現役世代の負担を軽くする必要がある。会社に勤めて給与明細を受け取る時、額面に対して手取りがあまりにも少ないと感じる現役世代は、とても多いのではないだろうか。「この状態で家庭を築いて子供を産んで増やすことは大変だ」という諦めを、結婚を前にした人たちが持ってしまっているとしたら、大変なことだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事共産主義には自由がない 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 人気記事 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 家庭教育支援法の制定を 日本の家庭を守る会代表 小笠原裕 オピニオン 日本共産党に解党迫れ 日本の進む道研究所代表 安東 幹【持論創論】 オピニオン 共産党の青少年勧誘を許すな 日本の進む道研究所代表 安東 幹 【持論創論】 オピニオン 家族の支え合い促す仕組みを 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 オピニオン 抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 新着記事 オピニオン 共産主義には自由がない 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 自衛隊を強靭化し防衛を盤石に 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】軽度認知症への対策 早期発見で機能回復を かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 オピニオン 日本を守るドローン大量導入 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 オピニオン 古い国対政治とメディア 国際秩序の激変に対応できるか ジャーナリスト 黒木 正博 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】16回目の「聖徳太子像富士登山」 古代から信仰の対象に 浄土真宗本願寺派如来寺住職 渡辺 英道氏 オピニオン 中国を破滅させる「台湾侵攻」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由