トップオピニオン共産主義には自由がない 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 共産主義には自由がない 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 タグTOP NEWS2会員向け共産主義批判 2026年11月5日 10時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国や北朝鮮、キューバなどの「現存社会主義」体制の諸国を見ると「自由な共産主義」とは懸け離れ、重大な矛盾があることは明らかである。これらの諸国はいずれも「プロレタリアート独裁」（共産党一党独裁）であり、思想、信条、集会、結社、言論、出版、表現の自由はない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事自衛隊を強靭化し防衛を盤石に 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 人気記事 オピニオン 「反戦自衛官を教訓にせよ」軍事評論家・福山隆氏 世日クラブ講演会 インタビュー 【宗教と政治】日本宗教界の危機 公明党は国のため役割果たせ 杉原誠四郎氏 オピニオン 中国こそ現代の「軍国主義」だ 外交評論家 加藤成一 オピニオン 問題化する共産党系病院 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 オピニオン 結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 オピニオン 日本共産党に解党迫れ 日本の進む道研究所代表 安東 幹【持論創論】 オピニオン 抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 家族の支え合い促す仕組みを 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 新着記事 オピニオン 自衛隊を強靭化し防衛を盤石に 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】軽度認知症への対策 早期発見で機能回復を かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 オピニオン 日本を守るドローン大量導入 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 オピニオン 古い国対政治とメディア 国際秩序の激変に対応できるか ジャーナリスト 黒木 正博 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】16回目の「聖徳太子像富士登山」 古代から信仰の対象に 浄土真宗本願寺派如来寺住職 渡辺 英道氏 オピニオン 中国を破滅させる「台湾侵攻」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 学校での過激な性教育防げ 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由