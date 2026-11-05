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共産主義には自由がない　外交評論家 加藤 成一　【オピニオン】

By 編集部

中国や北朝鮮、キューバなどの「現存社会主義」体制の諸国を見ると「自由な共産主義」とは懸け離れ、重大な矛盾があることは明らかである。これらの諸国はいずれも「プロレタリアート独裁」（共産党一党独裁）であり、思想、信条、集会、結社、言論、出版、表現の自由はない。【...全文を読む】

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