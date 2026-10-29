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自衛隊を強靭化し防衛を盤石に　外交評論家 加藤 成一　【オピニオン】

By 編集部

自衛隊は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」（自衛隊法３条）実力組織である。従って自衛隊は、上記の崇高な任務を全うするに足りる実力、すなわち防衛力を保持しなければならないのであり、これは１億２０００万人の日本国民から託された法律上の権利であり義務である。【...全文を読む】

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