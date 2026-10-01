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日本を守るドローン大量導入　外交評論家　加藤成一　【オピニオン】

By 編集部

中国、ロシア、北朝鮮など核兵器を保有する日本周辺国の軍拡や軍事連携強化によって現状変更の危険性が高まっている。このような日本を取り巻く安全保障環境の悪化により、防衛省は大量のドローンを導入し、これを活用した沿岸防衛体制（シールド）の構築を目指している。自衛隊は世界的に進む「新しい戦い方」への対応を急いでいるのである。【...全文を読む】

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