トップオピニオン日本を守るドローン大量導入 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 日本を守るドローン大量導入 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 タグTOP NEWS2会員向け防衛 2026年10月1日 10時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国、ロシア、北朝鮮など核兵器を保有する日本周辺国の軍拡や軍事連携強化によって現状変更の危険性が高まっている。このような日本を取り巻く安全保障環境の悪化により、防衛省は大量のドローンを導入し、これを活用した沿岸防衛体制（シールド）の構築を目指している。自衛隊は世界的に進む「新しい戦い方」への対応を急いでいるのである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 人気記事 オピニオン 中国こそ現代の「軍国主義」だ 外交評論家 加藤成一 オピニオン 結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 オピニオン 「反戦自衛官を教訓にせよ」軍事評論家・福山隆氏 世日クラブ講演会 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 家庭教育支援法の制定を 日本の家庭を守る会代表 小笠原裕 オピニオン 問題化する共産党系病院 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 新着記事 オピニオン 結婚の価値高める政策を 日本家庭党代表 小笠原 裕【オピニオン】 オピニオン 古い国対政治とメディア 国際秩序の激変に対応できるか ジャーナリスト 黒木 正博 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】16回目の「聖徳太子像富士登山」 古代から信仰の対象に 浄土真宗本願寺派如来寺住職 渡辺 英道氏 オピニオン 中国を破滅させる「台湾侵攻」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 学校での過激な性教育防げ 日本家庭党代表 小笠原 裕 【オピニオン】 オピニオン 沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 オピニオン 『ドイツ・イデオロギー』の破綻 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】宗教共存の文化を日本から世界へ 生田神社名誉宮司 加藤隆久氏 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由