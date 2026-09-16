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結婚の価値高める政策を　日本家庭党代表　小笠原 裕【オピニオン】

By 編集部

こども家庭庁が15歳から39歳までの若者の意識調査を行ったところ、未婚者の35．１％が結婚を望まないという結果が出たと報じられている。これは非常に深刻な問題だと思う。少子高齢化に直面するわが国で結婚する男女が減れば、当然生まれてくる子供の数は減ってしまう。結婚した男女が生涯に産む子供の数は１．９人程度と言われているから、３分の１の男女が結婚しないということは、少子高齢化がますます進んでしまうことを意味する。【...全文を読む】

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