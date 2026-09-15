トップオピニオン古い国対政治とメディア 国際秩序の激変に対応できるか ジャーナリスト 黒木 正博 【オピニオン】 オピニオン 古い国対政治とメディア 国際秩序の激変に対応できるか ジャーナリスト 黒木 正博 【オピニオン】 タグTOP NEWS2会員向け高市政権 2026年9月15日 10時15分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 日経のリベラル化、いや「朝日化」が著しい。高市政権登場後、それも消費税減税を打ち出したあたりからその批判のトーンは強まるばかりだ。これを経済紙だから、減税に反対する財務省主流派と呼応した一過性の動きだろうと単純化すべきではない。経済財政政策だけではなく、皇室典範改正をはじめ国旗損壊罪法など高市政権肝煎りの政策に強く警鐘を鳴らした。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【持論時論】16回目の「聖徳太子像富士登山」 古代から信仰の対象に 浄土真宗本願寺派如来寺住職 渡辺 英道氏 人気記事 オピニオン 問題化する共産党系病院 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 オピニオン 沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 オピニオン 中国こそ現代の「軍国主義」だ 外交評論家 加藤成一 オピニオン 家庭教育支援法の制定を 日本の家庭を守る会代表 小笠原裕【持論創論】 インタビュー 【持論時論】 芸術は精神の糧 画家 海老澤 研氏に聞く オピニオン 【寄稿】戦場と甲子園 繋がる昭和 古関裕而、青年へエール 東洋大学名誉教授 西川 佳秀 インタビュー 【持論時論】まだ生きていた囚人にメス 中国の「臓器狩り」 亡命ウイグル人元外科医 エンヴァー・トフティ氏に聞く（上） オピニオン 『ドイツ・イデオロギー』の破綻 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 新着記事 オピニオン 【持論時論】16回目の「聖徳太子像富士登山」 古代から信仰の対象に 浄土真宗本願寺派如来寺住職 渡辺 英道氏 オピニオン 中国を破滅させる「台湾侵攻」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 学校での過激な性教育防げ 日本家庭党代表 小笠原 裕 オピニオン 沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 オピニオン 『ドイツ・イデオロギー』の破綻 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】宗教共存の文化を日本から世界へ 生田神社名誉宮司 加藤隆久氏 オピニオン フィンランドの「核持ち込み」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 家族の支え合い促す仕組みを 日本家庭党代表 小笠原 裕 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由