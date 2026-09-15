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古い国対政治とメディア　国際秩序の激変に対応できるか　ジャーナリスト 黒木 正博　【オピニオン】

By 編集部

日経のリベラル化、いや「朝日化」が著しい。高市政権登場後、それも消費税減税を打ち出したあたりからその批判のトーンは強まるばかりだ。これを経済紙だから、減税に反対する財務省主流派と呼応した一過性の動きだろうと単純化すべきではない。経済財政政策だけではなく、皇室典範改正をはじめ国旗損壊罪法など高市政権肝煎りの政策に強く警鐘を鳴らした。【...全文を読む】

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