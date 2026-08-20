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学校での過激な性教育防げ　日本家庭党代表 小笠原 裕

By 編集部

　厚生労働省がまとめた「令和６年度衛生行政報告例の概況」によると、同年度の人工妊娠中絶件数は12万７９９２件に上った。同年の出生数が68万６１７３人なので、妊娠した赤ちゃんのうち、およそ６人に１人が、障害もないのに生まれることができなかったことになる。とりわけ10代の中絶は１万８４４件で全体の８.５％を占め、若年層における深刻さが浮き彫りとなった形だ。【...全文を読む】

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