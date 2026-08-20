トップオピニオン学校での過激な性教育防げ 日本家庭党代表 小笠原 裕 オピニオン 学校での過激な性教育防げ 日本家庭党代表 小笠原 裕 タグ会員向け家族観 2026年8月20日 15時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 厚生労働省がまとめた「令和６年度衛生行政報告例の概況」によると、同年度の人工妊娠中絶件数は12万７９９２件に上った。同年の出生数が68万６１７３人なので、妊娠した赤ちゃんのうち、およそ６人に１人が、障害もないのに生まれることができなかったことになる。とりわけ10代の中絶は１万８４４件で全体の８.５％を占め、若年層における深刻さが浮き彫りとなった形だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 人気記事 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 中国こそ現代の「軍国主義」だ 外交評論家 加藤成一 オピニオン 世界中に工作員送る共産 日本の進む道研究所代表 安東 幹 オピニオン 女性に不道徳行為を強要する共産党 日本の進む道研究所代表 安東幹 インタビュー 【宗教と政治】日本宗教界の危機 公明党は国のため役割果たせ 杉原誠四郎氏 オピニオン 問題化する共産党系病院 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 オピニオン 家庭教育支援法の制定を 日本の家庭を守る会代表 小笠原裕 新着記事 オピニオン 沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 オピニオン 『ドイツ・イデオロギー』の破綻 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 宗教共存の文化を日本から世界へ 生田神社名誉宮司 加藤隆久氏 【持論時論】 オピニオン フィンランドの「核持ち込み」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 家族の支え合い促す仕組みを 日本家庭党代表 小笠原 裕 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】人生100年時代をどう生きるか 自己超越で「利他」の高齢者に かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師