トップオピニオン沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 オピニオン 沈黙した「科学の代弁者」 ファウチ氏、公聴会で回答拒否 タグTOP NEWS2アメリカアメリカを読む 最新動向とその背景会員向け 2026年8月8日 08時43分 By 山崎 洋介 XLINEFacebookEmailPrint 先月29日、米国の上院公聴会で国立アレルギー・感染症研究所（ＮＩＡＩＤ）元所長のアンソニー・ファウチ氏は、議員らの質問に対し、憲法修正第５条（黙秘権）を１００回以上も行使した。パンデミック期に連日のように国民へ語り掛けた「科学の顔」が、自らの説明責任については沈黙を選んだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事『ドイツ・イデオロギー』の破綻 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 人気記事 オピニオン 憲法に家庭保護条項の追加を 日本の家庭を守る会代表 小笠原 裕【持論創論】 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 民医連に「強制収容所」疑惑 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 インタビュー 幕末に生まれた黒住教と金光教 続編 吉備・岡山の宗教風土（下） 近現代 岡山歴史研究会前事務局長・郷土史家 山田良三氏に聞く 【持論時論】 インタビュー 【持論時論】江戸の陽明学から明治のキリスト教へ 続編 吉備・岡山の宗教風土 （上） 近世・近代 岡山歴史研究会事務局長・郷土史家 山田良三氏に聞く インタビュー 【持論時論】まだ生きていた囚人にメス 中国の「臓器狩り」 亡命ウイグル人元外科医 エンヴァー・トフティ氏に聞く（上） オピニオン 中国こそ現代の「軍国主義」だ 外交評論家 加藤成一 新着記事 オピニオン 『ドイツ・イデオロギー』の破綻 外交評論家 加藤 成一 【オピニオン】 オピニオン 宗教共存の文化を日本から世界へ 生田神社名誉宮司 加藤隆久氏 【持論時論】 オピニオン フィンランドの「核持ち込み」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 家族の支え合い促す仕組みを 日本家庭党代表 小笠原 裕 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】人生100年時代をどう生きるか 自己超越で「利他」の高齢者に かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師