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沈黙した「科学の代弁者」　ファウチ氏、公聴会で回答拒否

By 山崎 洋介

先月29日、米国の上院公聴会で国立アレルギー・感染症研究所（ＮＩＡＩＤ）元所長のアンソニー・ファウチ氏は、議員らの質問に対し、憲法修正第５条（黙秘権）を１００回以上も行使した。パンデミック期に連日のように国民へ語り掛けた「科学の顔」が、自らの説明責任については沈黙を選んだ。【...全文を読む】

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