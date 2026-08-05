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【持論時論】　宗教共存の文化を日本から世界へ　生田神社名誉宮司　加藤隆久氏

By 編集部

　今春上梓（じょうし）した拙著『国際宗教都市　神戸の物語』が神戸新聞の「ひょうご選書」に取り上げられ「人道支援の歩み　その価値訴え」と題して紹介されたのは、米イスラエルとイランとの戦争を意識してのことであろう。ユダヤ教・キリスト教・イスラム教は同じ一神教の流れに生まれながら、対立の歴史を歩んできた。ところが神戸では、ユダヤ教とイスラム教の教会が、近所で平和的に共存している。【...全文を読む】

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