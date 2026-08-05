トップオピニオン【持論時論】 宗教共存の文化を日本から世界へ 生田神社名誉宮司 加藤隆久氏 オピニオン 【持論時論】 宗教共存の文化を日本から世界へ 生田神社名誉宮司 加藤隆久氏 タグTOP NEWS2会員向け持論時論 2026年8月5日 19時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 今春上梓（じょうし）した拙著『国際宗教都市 神戸の物語』が神戸新聞の「ひょうご選書」に取り上げられ「人道支援の歩み その価値訴え」と題して紹介されたのは、米イスラエルとイランとの戦争を意識してのことであろう。ユダヤ教・キリスト教・イスラム教は同じ一神教の流れに生まれながら、対立の歴史を歩んできた。ところが神戸では、ユダヤ教とイスラム教の教会が、近所で平和的に共存している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事フィンランドの「核持ち込み」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 人気記事 オピニオン 「反戦自衛官を教訓にせよ」軍事評論家・福山隆氏 世日クラブ講演会 オピニオン 中国こそ現代の「軍国主義」だ 外交評論家 加藤成一 オピニオン 【持論時論】縄文人の暮らしに学ぶ 五色台縄文村代表 野田大燈氏 自然と共生し人々の和を 火を使い煮炊き、豊かな食生活 オピニオン 日本共産党に解党迫れ 日本の進む道研究所代表 安東 幹【持論創論】 オピニオン 問題化する共産党系病院 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 インタビュー 【宗教と政治】日本宗教界の危機 公明党は国のため役割果たせ 杉原誠四郎氏 オピニオン 抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 新着記事 オピニオン フィンランドの「核持ち込み」 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 家族の支え合い促す仕組みを 日本家庭党代表 小笠原 裕 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師 オピニオン 抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 【持論時論】人生100年時代をどう生きるか 自己超越で「利他」の高齢者に かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 オピニオン 【持論時論】つながりを喜びと励ましに ピアニスト 管谷怜子氏 オピニオン 憲法に家庭保護条項の追加を 日本の家庭を守る会代表 小笠原 裕【持論創論】 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由 オピニオン 【意見】解散命令と最高裁の決定、家庭連合の宗教団体存続を確認 東京西バプテスト教会・黒瀬博牧師