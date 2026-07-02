トップオピニオン抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 オピニオン 抑止力を向上させる武器輸出 外交評論家 加藤成一 【オピニオン】 タグ会員向け安全保障高市政権 2026年7月2日 15時03分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 高市内閣は２０２６年４月21日、国産武器の輸出規制に関する「防衛装備移転三原則」とその運用指針の改定を決定した。これまで完成品の輸出を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の５類型に限ってきた制約が撤廃され、戦闘機、護衛艦、潜水艦、長射程ミサイルといった殺傷能力のある装備品も原則として輸出できるようになった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【持論時論】人生100年時代をどう生きるか 自己超越で「利他」の高齢者に かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 人気記事 オピニオン 家庭教育支援法の制定を 日本の家庭を守る会代表 小笠原裕 オピニオン 世界中に工作員送る共産 日本の進む道研究所代表 安東 幹 オピニオン 共産党の違法な活動解明を 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 オピニオン 【持論時論】縄文人の暮らしに学ぶ 五色台縄文村代表 野田大燈氏 自然と共生し人々の和を 火を使い煮炊き、豊かな食生活 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 オピニオン 作り出される偽の世論「扇動の時代と報道汚染～モリカケ・裏金・旧統一教会報道」 著述家 加藤 文宏氏【世日クラブ講演要旨】 オピニオン 【持論時論】つながりを喜びと励ましに ピアニスト 管谷怜子氏 オピニオン 【記者の視点】世界のトピック、ロシア 新着記事 オピニオン 【持論時論】人生100年時代をどう生きるか 自己超越で「利他」の高齢者に かわにし「統合セカンドオピニオン難病専門クリニック」院長 川西 秀徳氏 オピニオン 日本国を守る「スパイ防止法」 外交評論家 加藤成一 【持論創論】 オピニオン 【持論時論】つながりを喜びと励ましに ピアニスト 管谷怜子氏 オピニオン 憲法に家庭保護条項の追加を 日本の家庭を守る会代表 小笠原 裕【持論創論】 オピニオン 問題化する共産党系病院 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 オピニオン 画期的な日本の「反撃能力」 外交評論家 加藤成一【持論創論】 オピニオン 【持論時論】縄文人の暮らしに学ぶ 五色台縄文村代表 野田大燈氏 自然と共生し人々の和を 火を使い煮炊き、豊かな食生活 オピニオン 共産党の違法な活動解明を 日本の進む道研究所代表 安東幹【持論創論】 TOP記事（全期間） オピニオン 過剰な旧統一教会叩きを批判 米カトリック系誌が論評掲載 モーガン麗澤大准教授 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国史 奈良の変～７・８安倍晋三元総理暗殺事件の真相―札幌医科大学名誉教授 高田 純氏 オピニオン 【宗教と政治】共産党の旧統一教会叩き 日米同盟破棄へ「反共潰し」 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 【特別寄稿】 オピニオン 【政治と宗教】「旧統一教会批判」に思う 政教分離の正しい理解が必要 オピニオン 【寄稿】韓国現政権、共産体制より非人道的 韓鶴子氏の命脅かす長期拘留 元チェコスロバキア政治犯ユライ・ライダ氏 オピニオン 【世日クラブ講演要旨】国守る意識を家庭で育てよう 「内なる国防は家庭に在り」― 著述家・江東区児童家庭支援士 近藤 倫子氏 オピニオン 言論の使命と世界日報 メディアが脅かす報道の自由 オピニオン 【世日クラブオンライン講演会】「正義」で攻撃するジャーナリズム ノンフィクションライター 窪田順生氏