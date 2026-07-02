トップオピニオン抑止力を向上させる武器輸出　外交評論家　加藤成一　【オピニオン】
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抑止力を向上させる武器輸出　外交評論家　加藤成一　【オピニオン】

By 編集部

高市内閣は２０２６年４月21日、国産武器の輸出規制に関する「防衛装備移転三原則」とその運用指針の改定を決定した。これまで完成品の輸出を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の５類型に限ってきた制約が撤廃され、戦闘機、護衛艦、潜水艦、長射程ミサイルといった殺傷能力のある装備品も原則として輸出できるようになった。【...全文を読む】

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