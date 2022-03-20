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接続水域に中国海警１隻沖　縄・尖閣沖

　編集局 　2022/3/20　 沖縄写真　


国境警報

尖閣諸島沖を航行する中国海警局の「海警」＝５月１５日（第１１管区海上保安本部提供）

尖閣諸島沖を航行する中国海警局の「海警」＝５月１５日（第１１管区海上保安本部提供）

　第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）は19日、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側の接続水域に中国海警局の「海警」１隻がとどまっていると発表した。

　確認された船は、「海警２３０２」で、午後３時現在、魚釣島の西北西約33㌔付近を航行している。

（沖縄支局）

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　一方、防衛省の発表によると先週１週間では、10、12日および14～17日、東シナ海において（うち10、17日は、日本海とオホーツク海で、16日には太平洋でも）、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。

（川瀬裕也）

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