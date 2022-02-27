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接続水域に中国海警４隻　沖縄・尖閣沖

　編集局 　2022/2/27　 沖縄写真　


国境警報

尖閣諸島沖を航行する中国海警局の「海警」＝５月１５日（第１１管区海上保安本部提供）

尖閣諸島沖を航行する中国海警局の「海警」＝５月１５日（第１１管区海上保安本部提供）

　第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）は26日、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側の接続水域に中国海警局の「海警」４隻がとどまっていると発表した。

　４隻は、機関砲らしきものを搭載した「海警１３０５」と、「海警１３０１」「海警１４０１」「海警１３０２」で、午後３時現在、大正島の北東約36㌔付近および南小島の南南東約38㌔付近を航行している。

（沖縄支局）

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　一方、防衛省の発表によると先週１週間では、18～21日、24日、東シナ海において、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。

（川瀬裕也）

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