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周辺海域で連日緊急発進

　編集局 　2021/12/26　 沖縄写真　


国境警報

F15戦闘機

　防衛省によると、先週１週間で、17、19、20、22、23日、東シナ海において（うち17、19、20、22日は日本海およびオホーツク海と太平洋でも）、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。（川瀬裕也）
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　一方、第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）によると、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側の接続水域において、中国海警局の「海警」４隻が24日に出域してから同船の姿は確認されていない。

（沖縄支局）

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